Kwart miljoen voor kunstgrasrenovatie SDC Putten

BenW van de gemeente Putten begint te bewegen en verleent SDC Putten 245.000 euro subsidie. Met het geld komt de kunstgrasrenovatie bij SDC nu een grote stap dichterbij.

Het college van Putten vindt het belangrijk dat de sportclubs over goede accommodaties moeten kunnen beschikken.

Geld voor kunstgrasrenovatie SDC

SDC-voorzitter Albert de Bruin. “De subsidie komt voor de club niet als een verrassing. Al in 2017 zegde de gemeente toe dat wij dit bedrag in 2020 zouden krijgen. Daarom zijn we in 2019 al offertes gaan aanvragen voor de vervanging van een kunstgrasveld. De aannemer steekt eind juni de eerste schop in de grond.”

“Maar dan moeten we ons wel aan de planning kunnen houden. Wij kunnen de btw namelijk niet meer terugvragen bij de belastingdienst. Daarom doen wij een beroep op de BOSA-regeling maar dat kost tijd. Wij verwachten in mei de goedkeuring.”

Rubberkorrels

De Bruin haalt de discussies aan over de rubberkorrels die op het kunstgrasveld liggen. “Het RIVM heeft die korreltjes onderzocht. Maar stel dat je veertig lang drie keer per week jaar voetbalt op kunstgras. Dan is het niet aantoonbaar dat je daar kanker van krijgt. Ik wil het niet bagatelliseren maar voor ons als vereniging zijn de korreltjes dus geen bezwaar.”

Natuur- versus kunstgras

Daarnaast was er nog een ander bezwaar. “De jeugd vindt kunstgras fijn om op te spelen. Maar oudere spelers hebben een voorkeur voor natuurgras. Dat verschil in voorkeur zal altijd wel blijven. Het voordeel van kunstgras is dat je minder afhankelijk bent van het weer.”

Trainen en voetballen op een kunstgrasveld kan eigenlijk bijna altijd en de onderhoudskosten van kunstgras zijn lager dan van natuurgras. Alleen de aanschafkosten van een kunstgrasveld zijn hoger”, zo stelt De Bruin.

“Maar nu de gemeente Putten geen subsidie meer verstrekt voor het veldonderhoud, is kunstgras voor de club dus aantrekkelijker.”

