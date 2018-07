Haren wil subsidie zwembad Scharlakenhof stopzetten

Het zwembad Scharlakenhof in Haren krijgt 138.000 euro subsidie per jaar. Maar de gemeente is nu van plan om hiermee te stoppen. Het zwembad heeft van de gemeente nog 6 weken de tijd gekregen om orde op zaken te stellen.

Pieter Bakker, voorzitter van het zwembad, begrijpt het ultimatum van Haren niet zo goed. “Dit is voor de bühne, Haren probeert een organisatie te vinden die zij te pakken kunnen nemen.”

Geen accountantsverklaringen

Het is niet duidelijk of dat ook echt het geval is. De gemeente Haren wil van het zwembad namelijk graag de accountantsverklaringen hebben vanaf het boekjaar 2014/2015. En ondanks aanmaningen heeft het zwembad deze nog nooit op het gemeentehuis afgegeven.

Dan ook geen subsidie meer

De gemeente besloot daarom het zwembad voorlopig maar geen subsidie meer te verstrekken. En nu is de gemeente dus voornemens om de subsidie definitief in te trekken. In december 2017 liet Bakker nog weten “dat alle benodigde papieren binnen een half jaar overhandigd zouden worden.” Maar dat is dus niet gebeurd.

Stukken Scharlakenhof liggen klaar

“Medio juli heb ik wethouder Michiel Verbeek aangegeven dat alle papieren er zouden komen. Maar blijkbaar wil Haren niet meer wachten en sturen zij nu een brief. Ik vind het helemaal goed”, laat Bakker weten. Hij geeft overigens aan dat hij de brief met de mededeling nooit heeft ontvangen.

In 2014 besloot de gemeente Haren om zwembad Scharlakenhof tot 2024 subsidie te verstrekken. Maar volgens de gemeente houdt de directie van het zwembad zich ook niet aan de rente- en aflossingsverplichting. Haren heeft daarom een incassobureau ingeschakeld.

