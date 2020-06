Friese sportverenigingen krijgen misschien noodsteun

Veel Friese sportverenigingen zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen. De provincie Friesland onderzoekt nu eventuele noodsteun voor deze clubs. “Zo nodig maakt PS financiële ruimte”, zo stelde gedeputeerde Sander de Rouwe.

Friesland gaat kijken of er voor sportclubs alsnog financiële steun moet komen. Die toezegging deed gedeputeerde Sander de Rouwe op 24 juni in de Provinciale Staten.

Steunpakket Friese sportverenigingen

Sportclubs kunnen subsidie krijgen als zij in de zomer activiteiten organiseren voor kinderen. Dit moet dan een onderdeel zijn van het provinciale steunpakket. De provincie trekt daar 450.000 euro voor uit, inclusief een regeling voor dorpshuizen.

Maar Statenlid Hetty Janssen is niet voor dit plan. Zij vond dat de provincie Friese sportverenigingen nu min of meer verplicht om deze zomer iets te organiseren. Pas dan kunnen zij steungeld tegemoet zien. U helpt de clubs op die manier misschien meer in dan uit de problemen.”

Weinig signalen

Maar De Rouwe stelde dat de activiteiten in de zomer juist nieuwe leden kunnen opleveren. Bovendien zorgen die voor reuring in het dorp. Hij gaf aan dat hij weinig signalen heeft ontvangen van Friese sportverenigingen die het moeilijk zouden hebben.

“De leden betalen hun contributie bijna allemaal door en de gemeenten zijn coulant met de huurkosten. Een uitzondering zouden de clubs zijn die sterk afhankelijk zijn van de kantine-omzet en clubs die trainers in dienst hebben.

De Rouwe gaat nog eens kijken

In beide gevallen vindt De Rouwe het geen taak van de provincie om de schade te vergoeden. Hij zei wel dat er wellicht via de zomerregeling, mogelijkheden zijn om werk te creëren voor de trainers.

“Het kan niet zo zijn dat Friese sportverenigingen in zwaar weer geen steun kunnen krijgen. Zij kunnen misschien wel helemaal geen activiteiten organiseren of betalen”, zo stelde Janssen. Uiteindelijk zegde De Rouwe toe dat hij er nog eens naar zal kijken. De provincie voert de subsidieregeling al op korte termijn in.

