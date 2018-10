Extra subsidie voor sportevenementen in Drenthe

Er is voor 2018 voor sportevenementen in Drenthe, zo’n 75.000 euro extra subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor komt de totale subsidie voor het organiseren van sportevenementen op 175.000 euro.

De extra subsidie is ervoor bedoeld om de organisatie van sportevenementen in de provincie Drenthe te ondersteunen.

Organisatie of bid

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de organisatie van een top-, gehandicapten- of breedtesportevenement. Maar ook voor het uitbrengen van een bid of aanbieding voor het naar Drenthe halen van een sportevenement.

Aanvragen

Aan het doen van een aanvraag zijn voorwaarden verbonden. De provincie Drenthe verstrekt namelijk extra subsidie aan evenementen die binnen de Drentse kernsporten vallen. Maar ook andere sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Basiseisen

De basiseisen waaraan een evenement moet voldoen zijn:

• In het geval van een grootschalig sportevenement moet een aanvraag betrekking hebben op de, door Drenthe aangewezen kernsporten, of een eenmalig grootschalig internationaal sportevenement dat deel uitmaakt van een wedstrijdkalender. Het evenement trekt een groot aantal bezoekers en/of deelnemers, waarbij als richtlijn geldt 750 deelnemers en/of 5.000 bezoekers;

• Drenthe wil dat bij een (top)sportevenement lokale sportclubs of andere sportorganisaties moeten worden betrokken. Deze moeten bovendien algemeen toegankelijk zijn voor bezoekers en deelnemers;

• een aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het evenement eenmalig, of op termijn levensvatbaar, is zonder steun van de overheid;

• de subsidie bedraagt minimaal 5.000, maximaal 25.000 euro maar nooit meer dan 25% van de begrotingskosten;

• de einddatum voor het doen van een aanvraag is 1 januari 2019.

Subsidiabele kosten

• Drenthe kan de kosten de kosten van de organisatie van het sportevenement subsidiëren. Maar ook de kosten die rechtstreeks verband houden met het evenement, zoals organisatie- en promotiekosten en prijzengeld.

• de kosten van de organisatie van een spin-off programma rond het evenement. Dit programma moet dus gericht zijn op het genereren van economische spin-off. Daarbij dient de organisator of aanvrager bereid te zijn om partnerships aan te gaan.

