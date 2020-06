Impuls verduurzaming sportaccommodaties scholen

Het kabinet stelt 50 miljoen euro extra beschikbaar voor verduurzaming van o.a. sportaccommodaties. Minister Ollongren wil met deze impuls de bouw in Nederland op gang houden.

De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wil hiermee al geplande projecten helpen die nu financieel onder druk staan.

Kortlopende subsidie

Ollengren geeft de impuls via een kortlopende subsidie in de vorm van cofinanciering. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wil hiermee al geplande projecten helpen die nu financieel onder druk staan.

Ministerie werkt details uit

Waarschijnlijk kunnen juist de projecten die in 2021 gerealiseerd moeten zijn, aanspraak maken op de subsidie. Het ministerie werkt de details van de regeling op dit moment nog uit. Een extra impuls is ook voor goede schoolgebouwen belangrijk. Deze kennen nu vaak geen gezond binnenklimaat.

Geldgebrek verduurzaming sportaccommodaties

Een aantal projecten voor de verduurzaming van sportaccommodaties ligt nu stil vanwege een gebrek aan geld. De PO-Raad vindt het positief dat het ministerie extra geld vrijmaakt om deze alsnog te kunnen realiseren. Maar naast deze subsidie is van het Rijk een veel groter bedrag nodig. Dat geld moet er komen om tot aan 2050 de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.

