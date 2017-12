Minister Bruins steunt organisatie EURO2020

De KNVB krijgt een subsidie van maximaal twee miljoen euro voor de organisatie van EURO2020. Daarnaast krijgt de bond ook 500.000 euro om ook het amateurvoetbal mee te laten profiteren van de organisatie van dit EK.

Bruno Bruins Sportministermaakte de subsidie op 19 december bekend. Bij de toekenning is afgesproken dat er rond het toernooi ook aandacht zal zijn voor meiden- en vrouwenvoetbal.

Fantastisch sportevenement

Bruno Bruins: “Met EURO2020 heeft ons land een fantastisch sportevenement binnen. Het is daarom mooi als alle Nederlanders hun helden hier op eigen bodem in actie kunnen zien.”

“Het is ook goed dat er afspraken zijn gemaakt over de extra aandacht voor het vrouwenvoetbal. Dat dit op het moment zo in de lift zit, komt vast en zeker door de topprestaties van het Nederlands vrouwenelftal. Zij verdienen meer waardering en daar blijf ik mij voor inzetten.”

Extra bestedingen

Op 18 december maakte de KNVB al bekend dat het EK Vrouwenvoetbal heeft geleid tot miljoenen aan directe extra bestedingen in de economie. Dit EK maakte eerder dit jaar al gebruik van eenzelfde bijdrage uit het beleidskader.

EURO2020 in Amsterdam

Het motto van EURO2020 is ‘Building bridges’ en Amsterdam is één van de 12 speelsteden. In de Amsterdam ArenA worden 3 groepswedstrijden en 1 achtste finale gespeeld.

Het Nederlands elftal is niet automatisch geplaatst en moet via het kwalificatietoernooi deelname afdwingen. Bij plaatsing heeft het elftal wel een thuisvoordeel met ten minste twee wedstrijden in Amsterdam.

Maatschappelijke spin-off

Met EURO2020 viert Nederland een groot voetbalfeest. De KNVB wil dit feest benutten om met het voetbal een impuls te geven aan verbinding in Nederland. Dit doet de bond met een programma waarin iedereen welkom is en met sportplezier als rode draad.

Voor de organisatie van grote éénmalige topsportevenementen is volgend jaar zo’n 7 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet heeft dit bedrag voor 2019 al verhoogd tot 12 miljoen.

