DUS-I geeft tot 35% subsidie op o.a. zonnepanelen

Per 1 januari 2019 start de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De aanschaf van zonnepanelen en -collectoren kan dan via de DUS-I, voor 35% subsidie in aanmerking komen.

De nieuwe regeling is bedoeld voor sportclubs voor de plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren. Deze kan in totaal oplopen tot wel 35%.

Uitvoering door DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze nieuwe subsidieregeling voor sportclubs uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

Deze regeling is per 7 december jl. 18 gesloten, vermoedelijk vanwege de volledige uitputting in 2018. Voor de nieuwe regeling is aanzienlijk meer budget beschikbaar. En tegelijkertijd is de nieuwe subsidieregeling voor veel meer toepassingen geschikt dan alleen voor zonnepanelen.

Meerdere aanvragen

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. Maar ook van het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. En er mag bovendien meerdere keren een aanvraag worden gedaan.

Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro bedragen. En een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen.

Aanvullende subsidie

Er bestaat daarnaast een aanvullende subsidie van 15%. Deze is voor de kosten van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en toegankelijkheid. Daarvoor komen dus zowel zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen als led-verlichting in aanmerking voor in totaal 35% subsidie.

In 2019 is er 87 miljoen euro subsidie beschikbaar die op volgorde van binnenkomst wordt verdeeld. DUS-I verspreidt nog geen voorbeeld van het aanvraagformulier voor 2 januari 2019. De organisatie geeft wel aan dat het doen van een volledige aanvraag gemiddeld 1 uur kost.

Sportclubs en sportorganisaties die liever gebruik willen maken van een bureau dat gespecialiseerd is in het doen van subsidie-aanvragen, kunnen zich bijvoorbeeld wenden tot SportStroom.

