Subsidieregeling ter compensatie van sportverenigingen

In startnota van het Kabinet Rutte III staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord. Hierin staat ook de notitie dat de btw-sportvrijstelling zal worden aangepast. Hiervoor komt waarschijnlijk een subsidieregeling voor sportaccommodaties.

Het nadeel dat door deze aanpassing ontstaat zal door de overheid worden gecompenseerd. De waarde van deze compensatie bedraagt vanaf 2019 jaarlijks zo’n 241 miljoen euro.

Vrijgesteld van btw

Op dit moment kunnen bepaalde sportstichtingen btw verrekenen op het moment dat zij investeren in de eigen accommodatie. Nu kan nog het lage btw-tarief van 6% in rekening wordt gebracht aan de gebruikers van een accommodatie. Maar deze vergoeding zal worden vrijgesteld van btw. Het kabinet is voornemens om dit financiële nadeel te compenseren.

Subsidieregeling

Hoe sportorganisatie zullen worden gecompenseerd is nu nog niet duidelijk. Het lijkt aannemelijk dat sportverenigingen zullen worden gecompenseerd via een subsidie. Er zal bovendien een overgangsregeling komen maar ook hiervan is nog onduidelijk hoe deze eruit gaat zien.

Investeren of wachten

Het is de vraag of het gunstig is om dus nog in 2018 te investeren of om juist te wachten. Maar deze vraag is op dit moment nog niet te beantwoorden omdat de voorwaarden van de regeling nog niet bekend zijn.

Veel hangt af van de manier waarop de overheid de sportclubs zal gaan compenseren. Het Ministerie van VWS richt daarom met o.a. NOC*NSF en SWS een werkgroep in. Deze werkgroep zal een voorstel voor de voorwaarden van een subsidieregeling gaan uitwerken.

Gevolgen voor sportclubs

Met de te ontwikkelen subsidieregeling, lijkt het gemakkelijker om investeringen in de accommodatie voortaan door de clubs te laten doen. Maar dan is het wel o.a. noodzakelijk dat de gebruikersrechten van de ondergrond ook aan de clubs worden toegekend.

Dit gebruikersrecht ligt nu vaak vaak bij sportstichtingen. SWS adviseert clubs om, zodra de regelgeving bekend is, daarover juridisch advies in te winnen.

