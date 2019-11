BOSA subsidie 2020 stijgt naar 87 miljoen euro

Er komt volgend jaar 7 miljoen euro extra budget beschikbaar voor de BOSA subsidie 2020. Dat is bijzonder want de subsidiepot voor 2019 is nog niet eens helemaal leeg.

Wijzigingen BOSA subsidie 2020

De BOSA-regeling is op 1 januari 2019 van start gegaan. De regeling is de opvolger van de eind vorig jaar gestopte EDS-subsidieregeling. Voor 2020 zijn in de regeling wel een vijftal belangrijke wijzigingen aangebracht.

“Ruim 600 sportclubs zullen dit jaar duurzaamheidsmaatregelen gaan treffen.” Die verwachting sprak minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in maart 2019 uit.

Belangrijkste twee wijzigingen

In de BOSA regeling voor 2020 vallen de volgende twee wijzigingen het meeste op.

1 Bij aanvragen voor werk dat nog niet gestart is, ontvangen de sportclubs vooraf 80% van het toegekende bedrag. De DUS-I zal de resterende 20% pas na afronding van een project aan de club overmaken.

2 De aanvullende subsidie voor energiebesparende maatregelen of het verbeteren van de toegankelijkheid, gaat van 15 omlaag naar 10%. Daarmee zal DUS-I deze activiteiten in 2020 voor 30% subsidiëren.

Nog 15 miljoen euro over

Op 21 november bleek er door sportclubs voor bijna 65 miljoen euro budget te zijn aangevraagd. Hiervan is bij 2 miljoen euro om meer informatie gevraagd bij de aanvragers. De cijfers betekenen dat er in de afgelopen 2,5 maand maar voor zo’n 7 miljoen euro subsidie is aangevraagd. Alle informatie over de nieuwe BOSA-regeling is beschikbaar op wetten.nl.

