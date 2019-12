BOSA regeling 2020 door VWS een beetje aangepast

Het Ministerie van VWS stelt in 2020 87 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Sportorganisaties kunnen deze subsidie via de BOSA regeling gebruiken voor investeringen in accommodaties.

De BOSA regeling kent in 2020 een aantal wijzigingen t.o.v. 2019, het jaar van invoering.

Geen betaalbewijs

VWS heeft aangegeven dat in 2020 alleen organisaties in de amateursport voor subsidie in aanmerking komen. De verantwoording voor de organisaties is door het ministerie wat makkelijker gemaakt. Zo hoeven zij voor facturen t/m 1.000 euro geen betaalbewijs meer af te geven. Deze grens lag op 500 euro.

De subsidie voor investeringen in accommodaties is 20%. De extra subsidie voor verduurzaming was 15% maar is naar 10% gereduceerd. Maximaal is in 2020 dus maar 30% subsidie aan te vragen. Dit percentage geldt ook voor investering in toegankelijkheid.

Nieuwe voorschotregeling

Ook de voorschotbetaling is door VWS aangepast. In 2019 is gedurende de bouw bij aanvragen boven de 25.000 euro een volledig voorschot verstrekt. In 2020 zal VWS maximaal 80% in voorschot betalen. Het ministerie zal de resterende 20% achteraf betalen, op basis van de afrekening.

Niet voor gas, water en licht

In 2019 lag de focus vaak op investeringen in kleedkamers of velden. Maar ook schoonmaakkosten, onderhoud en de aanschaf van kleding en materialen komen in aanmerking voor de BOSA regeling. Clubs kunnen bij ‘materialen’ denken aan klimrekken, doelen, ballen of matten. De kosten voor gas, water en licht vallen echter niet onder de BOSA regeling.

20 of 30% subsidie?

Om voor 5.000 euro subsidie in aanmerking te komen, moet een organisatie dus minimaal 25.000 euro (20%) investeren. Als een club ook in duurzaamheid of toegankelijkheid investeert bedraagt de minimale investering 16.667 euro (totaal 30%).

Niet het investeringsbedrag maar het te subsidiëren bedrag is dus leidend. Een club moet de investeringen wel binnen maximaal 12 maanden doen. Voor een club kan het dus handig zijn om het moment van investeren slim te plannen. Meer informatie over de BOSA regeling is te vinden bij DUS-I, de uitvoerder van de BOSA regeling.

