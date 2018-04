44,7 miljoen euro van Nederlandse Loterij naar NOC*NSF

Nederlandse Loterij investeert via NOC*NSF 44,7 miljoen euro in de Nederlandse sport. Dit maakte het bedrijf op 19 april bekend in Amsterdam tijdens het jaarlijkse moment van overdracht.

Een flink deel van de opbrengst van Nederlandse Loterij wordt jaarlijks geïnvesteerd in de sport. Daarnaast worden 18 gezondheids- en beweegdoelen via de Staat ondersteund.

Weg omhoog

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “De Nederlandse Loterij heeft al kort na de fusie tussen Lotto en Staatsloterij, de weg omhoog gevonden. De bijdrage die het bedrijf al sinds jaar en dag aan de sport levert, is van grote waarde voor de sport.”

“Want sport verbroedert en sport is gezond. Het haalt het beste in mensen naar boven en zorgt voor vriendschap en respect. Met deze bijdrage zijn we nog beter in staat om er voor te zorgen dat echt iedereen geniet van sport en wint door sport.”

Ieder jaar meer

Niels Onkenhout, CEO van Nederlandse Loterij: “Wij zijn er trots op dat dit jaar zo’n groot bedrag kan worden geïnvesteerd in de Nederlandse sport. Het is onze ambitie om die bijdrage jaarlijks te verhogen.”

“De totale opbrengst over 2017 is meer dan 165 miljoen euro. Van deze opbrengst draagt Nederlandse Loterij zo’n 17 miljoen euro bij aan 18 goede doelen. Er gaat 44,7 miljoen euro naar de Nederlandse sport en 104 miljoen euro wordt overgemaakt naar de Nederlandse Staat.”

Zeven kansspelen

Nederlandse Loterij is de naam achter zeven kansspelen, Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto. De missie van het bedrijf is om bij te dragen aan een gelukkiger en gezonder Nederland.

Follow @Allesportzaken