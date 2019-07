Alkmaar biedt subsidie voor buitensportaccommodaties

Met ingang van 10 juli heeft de gemeente Alkmaar een ‘subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport’. Hiermee kunnen de clubs de kwaliteit van hun clubhuis verbeteren.

Pieter Dijkman Sportwethouderkomt zijn toezegging aan de gemeenteraad na. “De raad wilde vóór de zomer een regeling voor accommodaties laten ingaan en dat is gelukt.”

Doel gemeente Alkmaar

Clubs kunnen subsidie aanvragen voor de bouw, re­no­va­tie of uit­brei­ding van:

– kleed­ruim­te;

– een buiten- of watersport­-clubac­com­mo­da­tie;

– het aan­bren­gen van ­voor­zie­nin­gen zo­als stei­gers, hel­ling­banen en vlot­ten

Op volgorde van binnenkomst

Deze éénmalige subsidie kunnen clubs het hele jaar door aanvragen. Maar de gemeente behandelt de aanvragen wel op volgorde van binnenkomst. Als een aanvraag compleet is, krijgt een club binnen 16 weken bericht over de toe- of afwijzing van de aanvraag.

Een club mag maar één keer per vijf jaar een aanvraag indienen voor maximaal 275.000 euro subsidie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Alkmaar maar ook bij Sanne Wunderink van Alkmaar Sport.

Geen behandelingskosten Alkmaar

Alkmaar berekent geen kosten voor de behandeling van een aanvraag maar clubs moeten wel rekening houden met de kosten voor:

– een ver­kla­ring van goed­keu­ring tij­dens de start- en eind­fa­se van een project;

– een ­ver­kla­ring van een accountant voor een aanvraag voor een bedrag dat hoger is dan 50.000 euro.

De kosten van de verklaringen en een accountantsverklaring mogen clubs opnemen in de begroting waarvoor zij subsidie aanvragen.

Maximaal een derde

Buitensportclubs kunnen dus vanaf 10 juli met deze regeling aan de slag. Zij mogen subsidie aanvragen voor maximaal een derde van de kosten. Die moeten wel over de bouw, aanleg, renovatie of uitbreiding van een clubhuis gaan.

Een club dient dus twee derde van de kosten zelf op zich te nemen. Dit kan met geld van de club maar ook via een garantie van de SWS. Deze kan de gemeente Alkmaar eventueel aanvullen met een garantstelling.

