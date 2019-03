30 miljoen voor stimulering van lokale sportakkoorden

In juni 2018 zag het Nationaal Preventieakkoord het levenslicht. Sportminister Bruno Bruins gaat 30 miljoen euro uittrekken om dit akkoord in drie jaar om te zetten in lokale sportakkoorden.

De lokale sportakkoorden moeten stimuleren dat alle inwoners van gemeenten met plezier een leven lang kunnen sporten en bewegen.

Schouders onder lokale sportakkoorden

Minister Bruins: “Sporten en bewegen is van grote waarde voor elke Nederlander. Iedereen moet plezier in zijn of haar sport kunnen hebben en houden. Daarom is het belangrijk dat sportaanbieders, gemeenten en zorg-, welzijns- en onderwijspartijen, er samen de schouders onder zetten.”

Erik Lenselink van NOC*NSF reageert enthousiast op het plan: “Deze inzet van de minister biedt sportclubs een mooie kans om iedereen, samen met hun gemeente en andere clubs, nog meer sportplezier te geven.”

Geld voor een sportformateur

Elke gemeente kan vanaf medio maart 15.000 euro aanvragen om een speciale sportformateur aan te stellen. Deze formateur moet alle lokale partijen bij elkaar aan tafel brengen om een lokaal sportakkoord te stand te brengen.

Voor de gemeenten die hun lokale sportakkoorden nu al hebben gerealiseerd, stelt Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering. Bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen basisscholen, de gemeente en sportaanbieders.

Maar deze gemeenten kunnen ook motorische testen laten afnemen bij kinderen. Bovendien kunnen zij de inzet van buurtsportcoaches stimuleren om inwoners meer in de gemeentelijke sporthallen te laten sporten.

Al eind 2019

Het enthousiasme van gemeenten om met lokale sportakkoorden aan de slag te gaan blijkt groot. Het is de verwachting dat eind 2019 in veel gemeenten al een sportakkoord zal zijn gesloten.

Gemeenten kunnen dan desgewenst ook de verbinding leggen tussen de lokale uitvoering en het nationale preventieakkoord. De gemeenten kunnen daarmee onder andere aandacht gaan besteden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

