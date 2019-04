Unilever partner van de KNVB OranjeLeeuwinnen

Unilever wordt partner van de KNVB OranjeLeeuwinnen. De samenwerking is al afgetrapt met een zoektocht naar ballenmeiden en -jongens voor de oefenwedstrijden van de voetbalvrouwen.

“Wij zijn blij dat Unilever zich structureel aan het vrouwenvoetbal en de OranjeLeeuwinnen verbindt”, stelt Jean-Paul Decossaux van de KNVB.

Unilever wil kinderen inspireren

“Met deze samenwerking willen we kinderen met grote dromen inspireren”, stelt Janina van der Drift, marketing manager bij Calvé Pindakaas. “Want veel jonge voetballertjes dromen van een plek in het Nederlands elftal.”

“Zij krijgen nu de kans om ballenmeid of -jongen te worden en de OranjeLeeuwinnen van dichtbij mee te maken. Het is natuurlijk extra mooi om zo de OranjeLeeuwinnen aan te kunnen moedigen.”

Selectiedag

Calvé Pindakaas organiseerde op 31 maart op de KNVB Campus een selectiedag voor 50 deelnemers. Kinderen van twaalf tot zestien jaar maakten kans op een ticket voor deze dag bij aankoop van twee pindakaasrepen.

De ballenmeiden en -jongens (veertien per wedstrijd) vergezelden de OranjeLeeuwinnen al in april. En zij zijn er ook in juni bij, als de laatste wedstrijd voor het aanstaande wereldkampioenschap wordt gespeeld.

Vrouwenvoetbal in de schijnwerpers

“Wij zijn blij dat Unilever zich structureel aan het vrouwenvoetbal en de OranjeLeeuwinnen verbindt”, stelt Jean-Paul Decossaux. Hij is commercieel directeur bij de KNVB.

“Calvé maakte al een aansprekende TV-commercial met Lieke Martens. Deze samenwerking is een mooie nieuwe stap om het vrouwenvoetbal nog meer in de schijnwerpers te zetten.”

Follow @Allesportzaken