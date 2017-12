Unibet trekt zich terug als sponsor van de KNWU

Wielerbond KNWU raakt aan het einde van 2017 sponsor Unibet kwijt. Het in Malta gevestigde gokbedrijf, werd in 2016 gepresenteerd als nieuwe sponsor voor vier jaar.

De kansspelwet is er nog niet door en daarom mag Unibet hier nog geen reclame maken. Dat is voor het bedrijf de reden om zich terug te trekken van de Nederlandse markt.

Kansspelwet

Een voorwaarde voor het vol maken van de sponsorperiode van 4 jaar was dat de nieuwe wet kansspelen op afstand, moest worden ingevoerd en dat de politiek een lager kansspelbelastingtarief zou invoeren.

No hard feelings

“Dit zagen we al langer aankomen”, zegt Vincent Luyendijk, algemeen directeur van de KNWU. “Dit was de afspraak dus ‘no hard feelings’.” Unibet zou, uitgesmeerd over vier jaar, maximaal 7 miljoen euro betalen maar dat is uiteindelijk één miljoen euro geworden.

Eén van de scenario’s

“Het was één van de scenario’s waar de KNWU rekening mee heeft gehouden”, aldus Luyendijk. “De nieuwe wet is er nog niet en dat kan ook nog wel even duren. Deskundigen weten nog niet wanneer de wet wel ingevoerd wordt.”

Waardering

“Een miljoen is een hoop geld en dat hebben wij keurig ontvangen. En dat zonder exposure voor Unibet, want het bedrijf mag geen reclame maken. Daar heb ik echt waardering voor.”

“De begroting moet nu omlaag. Wij hebben niet alles opgemaakt maar wij moeten wel bezuinigen”, schetst Luyendijk. “Wij zijn onlangs al van Nieuwegein naar een pand op Papendal, verhuisd om kosten te besparen”.

Zeven groene bollen

In januari 2016 werd het sponsorcontract nog met blijde gezichten in Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. Bondsvoorzitter Marcel Wintels was uitermate trots. “De bijdrage in 4 jaar is bijzonder groot, zo’n 7 miljoen euro in totaal”. Op het gepresenteerde shirt waren toen zeven groene bollen zichtbaar. Geen letters en geen merk, want Unibet mocht en mag in Nederland nog geen reclame maken.

