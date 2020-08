Tulp Hoofdklasse Heren sponsor hockey hoofdklasse

Tulp Keukens is de nieuwe naamgevend sponsor van de Hockey Hoofdklasse Heren. De hoogste heren hockeycompetitie heet de komende drie seizoenen Tulp Hoofdklasse Heren.

Tulp Keukens is een Nederlands bedrijf met een eigen fabriek in Rijssen. Het bedrijf verbindt zich als sponsor maar ook als supplier aan de hockeybond.

De Hockey Hoofdklasse CV (HHcv) behartigt de belangen van de clubs in de hoofdklasse. De HHcv is zeer content met de nieuwe naamgevend sponsor. “Tulp Keukens is een ambitieus merk.”

“Hieraan kan de Tulp Hoofdklasse Heren, een goede bijdrage leveren”, zegt Huub Arendse, vicevoorzitter van de HHcv. “De nieuwe sponsor is oprecht betrokken bij de hockeysport en dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.”

“Het is bijzonder dat een topmerk zoals Tulp Keukens zich juist nu aan de hockeysport verbindt. Wij helpen Tulp Keukens natuurlijk graag aan meer naamsbekendheid, o.m. onder de vele hockeyliefhebbers. En het bedrijf helpt om de Hockey Hoofdklasse Heren nog sterker te positioneren”, zegt KNHB-directeur Erik Gerritsen.

Ook Wim de Ruiter, directeur marketing van De Mandemakers Groep, is blij met de overeenkomst. “In de Hockey Hoofdklasse zie je echt het allerbeste hockey. Altijd beter en slimmer en altijd met de beste spelers ter wereld. Die houding en die kwaliteit spreekt ons bedrijf zeer aan.”

Tulp Keukens is een echt kwaliteitsmerk. En sponsoring door Tulp past goed bij de groeidoelstelling van het bedrijf. Net zoals de spelers en coaches, kijken wij uit naar de start van Tulp Hoofdklasse Heren op 6 september.”

Geoffrey Wouters van den Oudenweijer van Sports Exposure ‘vermarkt’ de Hockey Hoofdklassen. “Een van de doelstellingen van de HHcv is de professionalisering van de Hockey Hoofdklassen. Wij kijken er naar uit om samen met Tulp Keukens het heren club hockey verder op de kaart te zetten.”

