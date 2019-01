TenCate Grass en de KNHB vier jaar met elkaar verder

TenCate Grass, fabrikant van kunstgrasvelden, blijft Official Sponsor van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De twee partijen werken al sinds 2014 samen.

TenCate Grass laat voor het EK in 2021 een ‘state of the art’ veld aanleggen. Zo kunnen er in de toekomst in het Wagener Stadion, internationale toernooien gespeeld blijven worden.

Bron van informatie

De twee dochterondernemingen van TenCate Grass, GreenFields en CSC Sport, hechten veel waarde aan deze voortzetting. Voor hen is de KNHB een bron van informatie en feedback.

De hockeybond helpt hen om de velden te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van deze tijd. De verlenging van de samenwerking loopt in elk geval tot het EK 2021.

Wederzijdse voordelen

Michael Vogel, CEO van TenCate Grass: “De KNHB en TenCate Grass hebben in de afgelopen jaren al nauw samengewerkt. Wij beschouwen deze samenwerking als een echt partnerschap, met sterke wederzijdse voordelen.”

“De velden die wij voor de WK 2014, de EK 2017 en de Champions Trophy 2018 hebben neergelegd, zijn hiervan een bevestiging. De zichtbaarheid van onze velden heeft ook sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van onze producten in het internationale hockey.”

“Samen met de KNHB beoordelen wij welke stappen de kwaliteit, bespeelbaarheid en duurzaamheid van de velden op alle niveaus verder kunnen verbeteren.”

Lange termijn relaties

Erik Gerritsen, directeur van de KNHB: “Wij streven als bond zoveel mogelijk naar lange termijn relaties met onze sponsoren en leveranciers. Daarom zijn wij heel blij met deze verlenging tot en met het EK van 2021.”

“Naast een goede samenwerking in de komende jaren, zorgt deze overeenkomst er ook voor dat het EK in 2021 op een state of the art-veld kan worden gespeeld. Samen met TenCate Grass onderzoeken wij de komende tijd ook hoe wij de nieuwe velden qua duurzaamheid kunnen laten voldoen aan de eisen van deze tijd.”

