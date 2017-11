Het TEAMKPN Sportfonds steunt sportteams

Nederland is een echt topsportland waar ieder jaar weer opvallende teamprestaties worden geleverd. Prestaties ook die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Juist voor die teams heeft KPN het TEAMKPN Sportfonds opgericht.

KPN Via het TEAMKPN Sportfonds wiljaarlijks één of meer sportteams tijdelijk steunen. Het sportfonds stelt daarvoor t/m 2018 jaarlijks maximaal 200.000 euro beschikbaar.

Teamwork

Het TEAMKPN Sportfonds ondersteunt alleen teams en dus geen individuele sporters. Want het succes van excellente dienstverlening valt of staat met teamwork. Het gaat om samen de beste prestaties leveren en gezamenlijk voor een doel gaan.

Geld beschikbaar

Om een doel te bereiken moet alles in sportief opzicht kloppen. En er moet geld beschikbaar zijn om de vaak kostbare weg naar dat doel te kunnen betalen. Bijvoorbeeld voor een trainingskamp, reis- en verblijfkosten, medische begeleiding of voor materialen. Juist op dit punt wil het TEAMKPN Sportfonds het verschil maken en teams die op weg zijn daarom het noodzakelijk steuntje in de rug geven.

Het sportfonds:

• steunt alleen sportteams die Nederland vertegenwoordigen;

• steunt alleen NOC*NSF erkende sporten maar geen NOC*NSF focussporten;

• kiest voor opvallende initiatieven en unieke, onverwachte prestaties;

• richt zich op topsport initiatieven die Nederland goed op de kaart zetten;

• heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie wiens keuze altijd doorslaggevend is;

• vraagt altijd een meetbare tegenprestatie van het team dat wordt ondersteund;

• sluit overeenkomsten die maar voor een bepaalde tijd geldig zullen zijn

Beoordeling project-aanvragen

De beoordelingscommissie komt regelmatig bij elkaar om de project-aanvragen van de sportteams te beoordelen. Deze commissie bepaalt welke projecten een financiële bijdrage kunnen krijgen maar ook welke niet. De besluiten van de commissie zijn altijd bindend en hierover is geen correspondentie mogelijk.

