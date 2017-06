Stoelreclame nu ook voor sponsors van RKHVV

TAS Stadionreclame helpt vv RKHVV in Huissen via stoelreclame aan uitbreiding van het sponsoraanbod. Via stoelreclame kunnen zowel particulieren als bedrijven bijdragen aan de kosten van het nieuwe videosysteem op ‘De Blauwenburcht’.

Het nieuwe sponsorplan van RKHVV is al succesvol. Vrijwel alle communicatie-uitingen zijn vernieuwd en daar is nu stoelreclame aan toegevoegd.

Sponsorcampagnes

De dugout stoelen zullen worden gereserveerd voor de partners van de club en de tribunestoelen komen beschikbaar op volgorde van aanmelding. Logo’s en uitingen kunnen bijvoorbeeld voor campagnes makkelijk worden vervangen. De looptijd van een contract met TAS Stadionreclame is minimaal 3 jaar voor een stoel. De prijs per stoel ligt tussen de 25 euro voor particulieren en 50 euro voor bedrijven.

Relatief nieuw

TAS Stadionreclame wil via stoelreclame het kijken naar een wedstrijd vanaf de tribune, persoonlijker en opvallender maken. Bestuurslid Jurrie Hobers van RKHVV: “Stoelreclame is een relatief nieuwe vorm van sponsoring. Na een gesprek en demonstratie bleek dat goed over de uitvoering was nagedacht. Zowel de kwaliteit van de materialen als de uitstraling van de uiting op een stoel spreken ons aan.”

Voorop in innovaties

“Wij lopen met RKHVV graag voorop met innovaties en deze stoelreclame was voor ons een reden om met TAS Stadionreclame in zee te gaan. We zijn eerst gestart met gesprekken met onze partners en sponsors. Zij krijgen voorrang. Daarna gaan wij de stoelreclame aan iedereen aanbieden”, aldus Hobers.

Sponsors beter bedienen

Bjorn de Vries van TAS Stadionreclame: “In het seizoen 2016/2017 zijn wij gestart met deze vorm van reclame. Veel clubs zoeken steeds opnieuw naar mogelijkheden om hun sponsors zo goed mogelijk te blijven bedienen. Deze manier van reclame maken blijkt heel laagdrempelig te zijn en tot nu toe voor iedere vereniging succesvol.”

