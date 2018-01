Eindhoven sponsort Marathon Eindhoven voor 3 jaar

De gemeente Eindhoven zal de Marathon Eindhoven de komende 3 jaar met 172.500 per jaar sponsoren. De gemeente wil zo de breedtesport en de meest innovatieve marathon van Europa stimuleren.

In 2017 trok de Marathon Eindhoven ongeveer 23.000 deelnemers en zo’n 200.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Spreiding voor meer deelnemers

Het gemeentebestuur vindt dit belangrijk voor de uitstraling van Eindhoven als aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Vanaf 2017 is de marathon daarom een 2-daags evenement. Deze spreiding zorgde vorig jaar mede voor een groei van het aantal deelnemers.

De 5km4all

De 10 km wordt op de zaterdag gelopen en er is een nieuw onderdeel geïntroduceerd, de ‘5km4all’. Bij de dit onderdeel leggen de deelnemers het parcours niet hardlopend af maar op een alternatieve manier. Zo kun je deelnemen met een rolstoel, handbike, op skates of met de step. Maar wandelend, met een kinderwagen of als Nordic Walker mag ook.

Business runs

Tijdens de Marathon Eindhoven kunnen bedrijven ook een sportieve topprestatie leveren via de Business Runs. Deelname aan deze runs zorgt niet alleen voor een goede onderlinge sfeer maar ook voor actieve werknemers die bruisen van de energie.

Bij deze ‘Business estafette marathon’ volbrengen 4 teamleden samen de marathon. Ieder teamlid loopt een etappe van zo’n 10,5 km. Bij een wisselpunt neemt het volgende teamlid het (denkbeeldige) stokje over. En zodra het vierde teamlid de finish passeert stopt de tijd.

Innovatie

De afgelopen jaren is een samenwerking ontstaan met partijen zoals de TU/e, Fontys Hogeschool, ASML, Philips en VDL. Die samenwerking zorgt voor mooie innovaties voor deelnemers, bezoekers en de omgeving. Zo wordt de Marathon Eindhoven steeds meer een innovatief evenement voor en door de stad.

Follow @Allesportzaken