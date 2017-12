Wagenborg sportieve reddingsboei vv De monnik

Wie op Schiermonnikoog woont is aangewezen op Wagenborg, ook de voetballers van vv De Monnik. Elk speelweekeinde steken zij of bezoekende teams de Waddenzee over voor een wedstrijd.

Wagenborg Passagiersdiensten Het vervoer van en naar het eiland wordt geregeld door. En laat dat nu ook al jarenlang de hoofdsponsor zijn van vv De Monnik.

Een formaliteit

Deze zomer ondertekende voorzitter Jelle de Jong van vv De Monnik een nieuwe 3-jarige overeenkomst met Wagenborg. Een formaliteit, dat wel, want al 33 jaar is het bedrijf verbonden aan vv De Monnik (en aan Geel Wit op Ameland).

Met een glimlach

En dat zal ook de komende jaren zo blijven, mits er natuurlijk geen gekke dingen gebeuren. “We zijn vergroeid”, vertelt De Jong, in het dagelijks leven beheerder van Het Dorpshuis op het eiland. “Om de drie jaar zitten we om de tafel, dan drinken wij een kop koffie en wij kijken hoe het ervoor staat. En vervolgens worden met een glimlach weer de handtekeningen gezet.”

Een uitje

”vv De Monnik is Wagenborg en andersom ook een beetje”, stelt De Jong vast. “In heel Friesland en Groningen doen wij aan eilandpromotie. Bezoekende teams maken de overtocht en zien wedstrijden bij vv De Monnik vaak als een uitje. En gaat het goed met Schier, dan gaat het ook goed met Wagenborg.”

Standaardklasse

Dit seizoen speelt vv De Monnik op zaterdag weer in de 5de klasse C. Dat is een bewuste keuze, na een tijdje in de reserveklasse te hebben gebivakkeerd. “Maar zonder de watertaxi kunnen wij met het eerste niet aan de standaardcompetitie meedoen. Spelers moeten voor hun werk weer op tijd terug zijn op het eiland.”

Snelle watertaxi

Als zij na een wedstrijd pas om 18:30 uur met de boot terug zouden kunnen, komen zij te laat. “Gelukkig helpt Wagenborg ons uit de brand met een snelle watertaxi. Die blaast 12 man binnen een kwartier het wad over, op elk gewenst tijdstip. Voor ons is dat echt top want anders was de standaardklasse onhaalbaar gebleven.”

