Sponsorverbod voor FC Emmen nog niet ingetrokken

De KNVB trekt het sponsorverbod voor FC Emmen van EasyToys niet in. De sponsor mag zeker tot december van dit jaar niet op het clubshirt prijken. Na overleg op 22 september heeft de bond het verbod niet ingetrokken.

De bond wil het sponsorreglement in december tijdens een vergadering met alle BVO’s, tegen het licht houden. FC Emmen en de KNVB zijn nog in gesprek over een tijdelijke oplossing.

Goede smaak of het fatsoen

De KNVB verbood de deal met het bedrijf op basis van artikel 3 uit het sponsorreglement. Daarin staat o.m. dat een sponsor niet in strijd mag zijn met ‘de goede smaak of het fatsoen’.

FC Emmen reageerde daarop verrast. De club dreigde zelfs naar de rechter te stappen als de KNVB het besluit niet zou terugdraaien. Vervolgens gingen de partijen op 22 september om de tafel om de situatie te bespreken.

Mogelijk alsnog juridische stappen

Als EasyToys ook na het gesprek niet de nieuwe hoofdsponsor van de club mocht worden, zou FC Emmen een kort geding tegen de KNVB aanspannen. De club meldde in een verklaring alsnog gerechtelijke stappen te overwegen als de uitkomst niet gunstig zou zijn.

“De KNVB wil er samen uitkomen”, zo gaf FC Emmen in een verklaring aan. “Daarom hebben we er vertrouwen in dat we samen een oplossing zullen vinden. Vanzelfsprekend stemmen wij uitsluitend met een oplossing in die bevredigend is voor zowel EasyToys als voor de club.”

Voorlopig sponsorverbod voor FC Emmen

De meerjarige deal met EasyToys zou FC Emmen volgens diverse media ruim 500.000 euro per jaar opleveren. En dat bedrag zou elk seizoen ook nog eens kunnen oplopen. Maar de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie speelde de ploeg in afwachting van een oplossing al zonder shirtsponsor.

