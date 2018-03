Schaatssponsors bouwen aan nieuwe samenwerking

Schaatssponsors Plantina, Justlease en Clafis overwegen de handen ineen te slaan. “Het is pas een afspraak als er handtekeningen zijn gezet maar wij kijken wel dezelfde kant op”, stelt Clafis-directeur Bert Jonker.

“Op dit moment zijn er veel ploegen die allemaal een eigen begeleidingsteam hebben. Maar als schaatssponsors zo’n team zou delen ben je veel beter af.”

Nieuw model

Dat is goed nieuws voor de schaatssport, want Plantina en Justlease overwogen al om te stoppen als schaatssponsors. Volgens Jonker willen deze bedrijven wel op een andere manier gaan opereren dan dit schaatsseizoen. “Ik denk dat wij een nieuw model moeten creëren”, stelt Jonker.

“Op dit moment zijn er veel ploegen met allemaal hun eigen begeleidingsteam. Maar als je zo’n team kunt delen ben je veel beter af. Daarom zijn wij nu bezig met een soort Shared Service Center. En mocht er een sponsor zijn zoals Lotto, die toch een eigen koers wil varen dan is dat uiteraard ook prima.”

Sponsors zijn het zat

De drie bedrijven willen dus, als ze verder gaan, meer activiteiten gaan delen. Maar dat is niet de enige verandering waar Jonker op hoopt. “De reden waarom veel schaatssponsors weglopen is omdat zij het zat zijn. Zij hebben het idee dat ze alleen maar mogen betalen en verder geen stem hebben. Dat is niet van deze tijd.”

Er moet een betere wisselwerking komen tussen de bedrijven enerzijds en de sporters en coaches anderzijds. Sponsors moeten niet op hun knieën hoeven om een sporter te bewegen iets voor hen te doen.”

Rol KNSB

“Maar ook de rol van de KNSB moet veranderen in een meer dienende. De bond wil bij van alles betrokken zijn maar dat is lang niet altijd nodig. En de bond moet garant staat voor de veiligheid en ervoor zorgen dat de reglementen in orde zijn.”

“Ik wil dat de teams en de schaatssponsors voor 100% worden erkend als werkgevers. Zo ontstaat er een mooie driehoeksverhouding tussen bond, werkgevers en werknemers.”

