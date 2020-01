Rabobank sponsorstrategie bij BLTC Baarn gestart

Rabobank Amersfoort Eemland ondertekende onlangs bij BLTC Baarn een nieuw sponsorcontract. Hiermee gaf de bank ook het startschot van de nieuwe sponsorstrategie van de Rabobank.

Rabobank Amersfoort Eemland gaat clubs versterken. De regionale clubs vormen een dicht sociale netwerk. Zij leiden talent op dat zonder de club nooit zo ver zouden komen.

Kracht van de clubs

De clubs rond Rabobank Amersfoort Eemland hebben het best zwaar. Zij krijgen steeds minder geld van de lokale overheid, minder leden en minder vrijwilligers. Maar de bank blijft in de kracht van de clubs geloven.

Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen creëren ze nieuwe inkomstenbronnen die hen toekomstbestendig er maken. “Onze ondersteuning bestaat uit financiële ondersteuning maar ook vooral uit begeleiding”, vertelt directievoorzitter Denise Notenboom.

Start Rabobank sponsorstrategie

Op 11 januari is dus een start gemaakt met de nieuwe Rabobank sponsorstrategie. Hierin staan vooral de wil en ambities van de clubs centraal. Inmiddels hebben meerdere clubs zoals BLTC zich ingeschreven voor het programma dat twee jaar zal duren.

Rutger Oudejans, voorzitter van BLTC: “Wij doen het goed, maar er zijn toch ook zaken die om meer aandacht vragen. Mensen sporten steeds vaker individueel of in groepen. Dat is best een uitdaging voor een meer traditionele club zoals BLTC. Het is ook steeds lastiger om vrijwilligers enthousiast te krijgen. Zij binden zich minder, en niet meer het hele jaar door, aan één club.”

Vraag om hulp

“Het is voor BLTC juist nu de tijd om aan te haken bij de sponsorstrategie van de Rabobank. “Wij zoeken expertise om de club toekomstbestendig te kunnen gaan besturen. De Rabobank helpt ons daarbij, samen met NOC*NSF.”

“Wij zien dit programma als een cadeautje en een stap naar een nog mooiere en toekomstbestendige club”, zo besluit Oudejans. Op 30 januari houdt Rabobank Amersfoort Eemland voor lokale clubbestuurders een sessie met een (oud) topsporter.

Follow @Allesportzaken