Rabobank en de KNHB lanceren Hockey Foundation

Rabobank en de KNHB verlengen hun partnership voor 10 jaar en starten de Hockey Foundation. Met deze stichting willen zij het hockey nóg toegankelijker maken, zo berichtte Marketing Tribune.

Het doel van de Hockey Foundation is om binnen 10 jaar 30 nieuwe hockeyclubs op te richten. Bij deze clubs zouden 10.000 kinderen moeten kunnen gaan spelen.

Ieder kind verdient een kans

“Hockeyen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In wijken waar inwoners weinig sporten, maken kinderen niet zo snel kennis met de sport. En dat is zonde”, zo stelt de Rabobank samen met de KNHB. “Ieder kind verdient een kans om zich via een hockeyclub te kunnen ontwikkelen.”

De Rabobank en de KNHB werken al ruim twintig jaar samen. “Wij zijn blij de samenwerking voort te kunnen zetten”, zegt Leendert Bikker, directeur communicatie bij de Rabobank. “Wij geloven in verenigen en daarvoor zijn sportclubs een prima middel.”

30 nieuwe clubs

De Hockey Foundation wil t/m 2030 zo’n 30 nieuwe clubs voor 10.000 kinderen starten. KNHB-directeur Erik Gerritsen: “De Hockey Foundation gaat vrijwilligers helpen om hockeyclubs in de wijken op te richten. De bank zet zijn netwerk in en zorgt voor een groot deel voor van de financiering van het project.”

“De KNHB brengt ervaring, kennis en menskracht in om de clubs een goede start te geven. Zo’n ambitieus plan kun je eigenlijk alleen met een heel betrouwbare partner starten. En daarom durft de KNHB het wel met de Rabobank aan.”

Al drie nieuwe clubs

De lancering van de Hockey Foundation vond op 9 september in Sportpark Bijlmer plaats. Hier is één van de eerste drie Hockey Foundation clubs, Amsterdam Dynamics, opgericht.

Daar waren ruim 40 kinderen en een aantal buurtsportcoaches bij. Maar ook de Billy Bakker, Margot van Geffen, Eva de Goede, Caia van Maasakker en Terrance Pieters waren aanwezig.

Inmiddels zijn naast Amsterdam Dynamics ook al op twee andere locaties clubs gestart. Kinderen kunnen ook bij AHC Noorderlicht (Amsterdam Noord) en Hockeyclub UNO (Utrecht Overvecht) kennismaken met de hockeysport.

