Sportclub Only Friends krijgt hulp van bureau WTW

Only Friends is een sportclub voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De club gaat samenwerken met bureau Willis Towers Watson (WTW).

Adviesbureau Willis Towers Watson gaat Only Friends financieel helpen maar ook bij het opzetten van activiteiten.

Prestatieladder

De stap om te gaan samenwerken met Only Friends, is onderdeel van het social responsibility beleid van WTW. Naast deze sportclub ondersteunt het wereldwijd opererende bureau ook de Prestatieladder Socialer Ondernemen en het JINC-initiatief.

Social responsibility

“De toevoeging van een derde initiatief aan de agenda van WTW, maakt duidelijk hoe belangrijk maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons bureau is”, zo stelt volgens Bibi de Vries.

“Wij dagen onze werknemers dan ook steeds vaker uit om concreet werk te maken van onze social responsibility”, aldus De Vries. Zij is voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD en sinds 2016 Head of Benelux van WTW.

Veilige omgeving

De sportclub biedt kinderen met een beperking of een chronische ziekte, de mogelijkheid om in een eigen veilige en vertrouwde omgeving te sporten. “Daarom sluit de samenwerking met Only Friends goed aan op onze ‘Together we unlock potential’ visie.

Dit verhoogt de kwaliteit van het leven van deze kinderen. WTW is er trots op hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Wij gaan Only Friends ondersteunen en ook introduceren bij onze klanten en partners.”

