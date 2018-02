TEAMKPN Sportfonds en Paul Meijering Stainless Steel ondersteunen dit jaar de Orange Lions 3×3. Daarvoor werden op 25 februari jl. de handtekeningen gezet onder de contracten.

De steun wordt gegeven voor het kalenderjaar 2018. Hiermee kan bondscoach Brian Benjamin zijn selectie optimaal voorbereiden op het Europees Kampioenschap in Boekarest.

Extra voorbereiding

Mark Versteegen, directeur Sponsoring KPN: “TEAMKPN Sportfonds hoopt dat het Nederlands 3×3 mannenteam zich nu extra goed op het EK in september kan voorbereiden. De ondersteuning maakt het in elk geval mogelijk om meer te trainen, met meer faciliteiten en stages.”

Partnership Paul Meijering

Paul Meijering Stainless Steel kijkt al terug op een uiterst succesvol jaar met o.a. veel exposure op het EK op het Museumplein in Amsterdam. Het bedrijf verlengt het partnership met de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en zal dit jaar eveneens de Orange Lions 3×3 ondersteunen.

Paul Meijering is al enige jaren partner van het Nederlandse topbasketball. Het bedrijf sponsort het 3 x 3 programma mannen en van de Orange Lions het traditionele 5×5 basketball. “Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn en daar dragen wij graag aan bij”, aldus directeur Paul Meijering.

Het bedrijf wordt logistiek partner van de Streetball Masters, de 3×3 Tour van de NBB, én inmiddels de grootste tour van Europa. Het bedrijf zal alle materialen die nodig zijn voor het organiseren van Streetball Masters toernooien gaan opslaan.

3×3 wordt Olympisch

Het 3×3 basketball is wereldwijd bezig aan een snelle opmars want de sport is snel, dynamisch en spectaculair. De korte wedstrijden op een half veld met één basket, passen helemaal in de huidige tijdgeest.

De Nederlandse selecties zijn internationaal al jaren lang succesvol met 2017 als voorlopig hoogtepunt. Vorig jaar werden maar liefst vijf medailles veroverd op internationale titeltoernooien. Het IOC heeft 3×3 in 2020 aan het Olympisch programma toe te voegen.

Follow @Allesportzaken