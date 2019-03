Nedmag wil financiële zorgen Lycurgus wegnemen

Opluchting bij volleybalclub Abiant Lycurgus nu het zoutwinningsbedrijf Nedmag de club te hulp wil schieten. Het bedrijf wil als sponsor de financiële zorgen al op korte termijn wegnemen.

Nedmag en Lycurgus bespreken vanaf 18 maart of het tekort van anderhalve ton bij de club volledig of gedeeltelijk kan worden weggenomen.

Hoofdsponsor Nedmag

“Nedmag heeft gezegd de rust bij Lycurgus te willen brengen. Wij bespreken vanaf vandaag de afspraken en details. Maar ik ben er van overtuigd dat het goed gaat komen”, zegt Reint-Jan Auwema, commercieel manager van Lycurgus. Nedmag en Lycurgus gaan ook een hoofdsponsorschap voor volgend volleybalseizoen bespreken.

“Maar daarmee zijn wij er nog niet”, beseffen Auwema en bestuurslid Rianne Folkerts. De Nevobo volgt namelijk al maanden nauwlettend onze situatie in verband met het al dan niet verlengen van onze licentie voor 2020.”

Folkerts heeft daar wel vertrouwen in. “Het nieuws over de sponsoring door Nedmag geeft ons lucht. Ik hoop dat verlenging van de licentie dan ook een formaliteit is”, lacht zij.

Nieuw bestuur

Lycurgus moet ook de bestuurlijke situatie aanpakken, nu een eind aan de financiële perikelen in zicht lijkt. Want van het oorspronkelijke bestuur van zeven leden zijn er nog maar drie over.

“Een aantal mensen heeft aangegeven best iets voor de club te willen doen als er maar perspectief is. Dus ik denk dat er binnen afzienbare tijd een nieuw bestuur kan zijn gevormd. “Daar gaat het huidige bestuur natuurlijk over maar dat zou binnen een paar maanden geregeld moeten kunnen zijn”, stelt Folkerts. “Ik hoop dat dit nieuws het anderen makkelijker maakt om een stap naar voren te doen.”

Of Folkerts nog deel uitmaakt van het nieuw te vormen bestuur, is onzeker. “Als het nodig is om op te stappen, dan is dat een keuze. Die is afhankelijk van de chemie die Nedmag nu laat ontstaan.”

