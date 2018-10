Livera hoofdpartner van Hoofdklasse Hockey Dames

Livera is de nieuwe partner van de Hoofdklasse Hockey Dames (HH Dames). De hoogste hockeycompetitie voor dames heet vanaf 11 oktober dan ook de Livera Hoofdklasse Hockey Dames.

Livera is een retailketen met ruim 100 speciaalzaken op het gebied van lingerie-, nacht- en badmode. Het bedrijf verbindt zich voor drie seizoenen aan de Hoofdklasse Hockey Dames.

Partner voor dameshockey

Voorzitter Madeleine Buise van de Hockey Hoofdklasse cv (HHcv) is blij met de samenwerking. “De Hoofdklasse Hockey Dames krijgt nu voor het eerst een naamgevend partner. Dit onderstreept hoe aantrekkelijk het dames tophockey in ons land is.

KNHB-directeur Erik Gerritsen: “Naast het partnership van Livera met de HH Dames, verbindt het bedrijf zich ook als Official Supplier aan de KNHB. De keten gaat zich, met name rondom interlands en toernooien in Nederland, op de doelgroep van hockeyende dames richten.”

Partnership is mooie kans

“Het partnership met de HH Dames en de KNHB is voor ons een uitgelezen kans”, stelt directeur Ruud Jacobse. “Want meer dan 60% van alle hockeyers in Nederland is vrouw. Deze samenwerking geeft ons dus een prachtige mogelijkheid om met hen in contact te komen.”

Carolien Wenderich, marketing manager bij Livera: “Hockey is een echte teamsport. De sociale band die de dames hebben, gaat vaak verder dan alleen de relatie op het veld. Wij willen graag bijdragen aan de professionalisering van de HH Dames. Wij gaan daarom passende activiteiten ontplooien, zowel rondom de HH Dames als op andere hockeymomenten.

Livera begrip in retail

Livera is in 1969 door vijf ondernemers opgericht en biedt eigentijdse lingerie-, nacht- en badmode die voldoet aan de wensen van iedere modieuze vrouw. De franchise organisatie is een begrip in de Nederlandse retailwereld. Op het 50 jarig bestaan in 2019, kan het bedrijf met recht zeggen de Nederlandse vrouw als geen ander te begrijpen.

