Kon HFC door met omstreden whisky shirtsponsor

Koninklijke HFC heeft de slepende zaak rondom haar ‘omstreden’ shirtsponsor alsnog van de KNVB gewonnen. De bond verbood eerder de Haarlemse club om in shirts te spelen met daarop reclame van ‘Scotch Whisky International‘.

HFC zou volgens de KNVB de richtlijnen van de Reclame Code Commissie overtreden. HFC stelde echter dat Scotch Whisky International alleen maar een beleggingsmaatschappij is.

Een aangepast ontwerp is nu alsnog goedgekeurd door de voetbalbond, zo stelt de website 247voetbal.

Fikse boete

De KNVB legde de club eerder een boete op van 4.540 euro wegens overtreding van de regels. “Maar onze shirtsponsor produceert noch verkoopt alcohol”, stelde Kon HFC-voorzitter Gert-Jan Pruijn eerder in het Haarlems Dagblad. “Sterker nog, het is beter om de whisky juist niet te drinken, want dan worden die flessen alleen maar meer waard.”

Bewust de regels overtreden

De KNVB waarschuwde de club echter dat de spelers niet in de shirts mochten spelen met de opdruk ‘Scotch Whisky International’. Maar dat deden de Haarlemmers toch. “Wij konden deze kwestie alleen op de agenda krijgen door bewust de regels van de KNVB te overtreden”, zo verdedigde Pruijn de provocatie van de club.

Aanhouder wint

Daarin leek HFC aanvankelijk aan het kortste eind te trekken, met een boete tot gevolg. Maar Koninklijke HFC hield aan en ging in beroep. Hierin werd de boete gehalveerd en bovendien slechts voorwaardelijk opgelegd. De club besloot daarop een aangepast shirt te laten ontwerpen waarin het woord whisky niet langer voorkomt.

Invest, don’t drink?

“De shirts krijgen nu de slogan ‘Invest, don’t drink’, met een vraagteken”, zo stelt voorzitter Pruijn. “Wij hebben voorlopig toestemming om in shirts met deze opdruk te gaan spelen.” Naast het eerste elftal komen binnenkort ook jong HFC en de veteranen van de club in de shirts met deze nieuwe slogan het veld op.

