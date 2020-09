KNWU en Nederlandse Loterij verlengen samenwerking

De KNWU en Nederlandse Loterij gaan door met hun samenwerking. Nederlandse Loterij is al sinds 2019 hoofdsponsor van de wielrenbond. Het sponsorschap gaat nu t/m de Olympische en Paralympische Spelen van 2021 verder.

De samenwerking van de wielrenbond en Nederlandse Loterij, heeft de wielersport in Nederland enorm vooruit geholpen.

Veel successen

Met de steun van Nederlandse Loterij boekten de Nederlandse wieleratleten de afgelopen twee jaar veel successen. Zij wonnen Europese en wereldtitels op de baan, op de weg en op de mountainbike. Maar ook in het veld, op de BMX-baan en in de paralympische wielersport. Dat is succes waar zowel KNWU als Nederlandse Loterij trots op zijn. Deze successen zijn een belangrijke reden om de samenwerking voort te zetten.

Samen weer één jaar verder

De nieuwe overeenkomst is voor één jaar aangegaan. Beide partijen willen in die periode ook de weg naar succes op de Olympische en Paralympische spelen van Tokyo plaveien. De KNWU en Nederlandse Loterij hebben de intentie om de samenwerking ook na de Spelen voort te zetten.

Arno de Jong, chief marketing officer bij Nederlandse Loterij: “Nederlandse Loterij wil bijdragen aan een gezond en sportief Nederland. Wij willen bovendien zoveel mogelijk mensen inspireren om te sporten en in het bijzonder te wielrennen. En dat kan niet beter dan via een samenwerking met de KNWU.”

KNWU blij met de verlenging

Margo de Vries, KNWU directeur commercie: “Wij werken nu twee jaar met Nederlandse Loterij samen. Die samenwerking heeft de wielersport in Nederland al enorm vooruit geholpen. In deze twee jaar is Nederlandse Loterij uitgegroeid in een betrokken partner van de KNWU. Voor beide partijen is in die tijd veel meerwaarde gecreëerd.

De KNWU is enorm blij met de verlenging van de samenwerking. Samen met Nederlandse Loterij zetten wij ons in om nog meer wielerdromen waar te maken. Van de prestatieve wielersporter tot de Olympisch kampioen.”

