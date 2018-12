Nederlandse Loterij nieuwe hoofdsponsor KNWU

Nederlandse Loterij is vanaf 1 januari 2019 hoofdsponsor van de KNWU. De loterij-organisatie zal op het wielershirt staan van alle disciplines en is naamgevend partner van de KNWU baanselectie.

Dat de KNWU en Nederlandse Loterij elkaar hebben gevonden is niet verrassend. Via TeamNL ondersteunt het loterijbedrijf het wielrennen al langer.

Nederlandse Loterij geen onbekende

“Wij zijn geen onbekende in het wielrennen en deze samenwerking sluit perfect aan bij ons gedachtegoed. Wij willen via onze afdracht sport en bewegen namelijk voor iedereen mogelijk maken”, stelt Arno de Jong van de Nederlandse Loterij.

“Dit is goed nieuws voor de Nederlandse wielersport. Wij kijken er naar uit om samen met onze nieuwe hoofdsponsor nog meer mensen in contact te brengen met onze prachtige sport”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

Olympische Spelen in Tokio

Voor het eerst sinds het vertrek van Rabobank heeft de KNWU nu dus weer een hoofdsponsor. Zeker met het oog op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 zijn de verwachtingen hooggespannen. “De wielrenners zouden op deze Spelen wel eens de gouddelvers van Oranje kunnen worden”, zo stelt De Telegraaf.

Hersenstichting

Op de wielershirts van de U23 en de elite-categorieën, is Nederlandse Loterij naamgever. En voor de renners en rensters onder de 18 jaar zal de Hersenstichting prominent te zien zijn. De Hersenstichting is één van de 18 goede doelen die via de afdracht van Nederlandse Loterij gesteund worden. “Wij zijn erg blij met de samenwerking met de KNWU die mede mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij”, zegt Sigrid Baas, directeur van de Hersenstichting.

Jongeren extra kwetsbaar

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren lekker bewegen. Maar tijdens het sporten moeten zij wel hun hersenen beschermen want deze zijn bij hen nog in ontwikkeling. De hersenen zijn daardoor extra kwetsbaar bij ongelukken of klappen op het hoofd. Samen met de KNWU kunnen wij daar nu nog meer mensen van overtuigen.”

