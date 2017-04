Klaverblad wil 15 x een gewoon goede hoofdsponsor worden

Is uw vereniging op zoek naar een gewoon goede hoofdsponsor? Dan is de uitdaging van Klaverblad misschien wel iets voor uw club. Het bedrijf is namelijk in Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland maar ook in Limburg op zoek naar amateurclubs die nog een hoofdsponsor zoeken.

Sinds 1850 is Klaverblad Verzekeringen een zelfstandige en onafhankelijke coöperatie zonder winstoogmerk. Het bedrijf gelooft dat ‘als je maar lang genoeg gewoon blijft, je vanzelf bijzonder wordt.’

Een gewoon goede hoofdsponsor

Het bedrijf zoekt in Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Limburg naar amateurclubs die graag een gewoon goede hoofdsponsor willen hebben. Die clubs moeten wel aan wat voorwaarden voldoen. Maar de clubs met de leukste en meest passende voorstellen, worden uitgenodigd op het kantoor in Zoetermeer. Daaruit worden 15 clubs gekozen die worden beloond met een sponsorovereenkomst voor vier jaar.

Criteria voor sponsoring

Om in aanmerking te kunnen komen voor sponsoring, gelden voor de clubs de volgende criteria. Uw club:

is een amateurclub die activiteiten op het gebied van sport of cultuur organiseert;

heeft geen commerciële doelstelling en een non-profit organisatie;

heeft een positief perspectief en een gezonde financiële positie;

beweegt zich niet op politiek gevoelig gebied;

roept geen maatschappelijke discussie op;

is als organisatie de enige aan welke de sponsoring ten goede komt;

is geen vechtsportvereniging;

organiseert geen gevaarlijke of milieubelastende evenementen en/of sporten;

is boven iedere twijfel aan de moraliteit verheven;

moet Klaverblad als hoofdsponsor kunnen accepteren;

heeft als sponsor nu geen andere verzekeraar, bank of ander bedrijf dat actief is in de verzekeringsbranche.

Niet geschoten is tenslotte altijd mis

Dus als u op zoek bent naar ‘een gewoon goede hoofdsponsor’ en deze uitdaging van Klaverblad past bij uw sportclub? Wat let u dan om voor 19 mei as. uw voorstel in te sturen? Want niet geschoten is tenslotte altijd mis.

Follow @Allesportzaken