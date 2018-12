KPMG hielp Tom Dumoulin met keuze voor Giro d’Italia

“Ook in de topsport spelen accountancyorganisaties een grote rol”, zo meldt KPMG. Dat zette data-analyse in om Tom Dumoulin te helpen met zijn keuze voor de grote wielerrondes in 2019.

Dumoulin werd in 2018 tweede in zowel de Tour de France als de Giro d’Italia. Dus stond zijn ploeg Team Sunweb voor de keuze welke wedstrijd in 2019 het hoofddoel moet worden.

Data met kansen en risico’s

“Op basis van de data-analyse van KPMG, is de keuze gemaakt voor de Giro. Team Sunweb kreeg via KPMG snel en betrouwbaar inzicht in historische data, de kansen en de risico’s. Zo werd helder hoe een renner in vergelijking met anderen, op een bepaald parcours presteert. Daarbij worden ook factoren zoals materiaalpech ingecalculeerd.

Sunweb is trendsettend

Volgens KPMG is Team Sunweb trendsettend. “In de wielersport worden de prestaties van renners al veel langer geanalyseerd. Maar die was vaak grofmazig en kostte bovendien veel tijd.

KPMG kan via een van haar platforms putten uit de prestaties van een paar duizend renners en daar binnen een paar seconden inzicht uit krijgen. Zo kunnen ook al tijdens de koers de kansen en risico’s van een bepaald scenario worden beoordeeld.”

Geen winstvoorspelling

De data-analyses wijzen uit dat Dumoulin in tijdritten goed uit de voeten kan. Maar hij behoort ook tot de beste tien klimmers. Maar of hij opnieuw de Giro-winst gaat opstrijken durft KPMG niet te zeggen.

“Je kunt data-analyse natuurlijk niet gebruiken om zwart-op-wit voorspellingen te doen. Maar je kunt wel de kansen en risico’s van een wedstrijd zo scherp mogelijk in kaart brengen. Zo krijg je zicht op scenario’s, de kansen van de ploeg of die van individuele renners.”

KPMG gaat factoren toevoegen

“Het analyseprogramma zal steeds verder worden geprofessionaliseerd”, stelt KPMG. “Wij gaan ook analyses maken van de materiaalkeuzes. En wij gaan data zoals informatie over voeding toevoegen.”

“Er blijven natuurlijk niet-beïnvloedbare factoren, zoals een wielrenner die lek rijdt. Maar wij hebben de beïnvloedbare factoren zo goed mogelijk georganiseerd. Een kleine voorsprong op dat punt kan al het verschil tussen winst en verlies betekenen.”

