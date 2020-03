ING-sponsorcontract voor meiden- en vrouwenvoetbal

ING stelt een driejarige ING-sponsorcontract beschikbaar met een waarde van 2.500 tot 5.000 euro per seizoen. Amateurvoetbalclubs kunnen zich sinds 9 maart jl. aanmelden om hier kans op te maken.

Amateurclubs kunnen voor sponsoring in aanmerking komen. Zij moeten daarvoor een voorstel indienen om het meiden- en vrouwenvoetbal in de club verder te ontwikkelen.

200.000 vrouwelijke KNVB-leden in 2025

Op 15 februari kondigden ING en de KNVB al aan dat zij het meiden- en vrouwenvoetbal verder willen gaan ontwikkelen. Zij willen dit nóg beter integreren in de voetbalwereld. De organisaties streven naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden maar ook 25% meer vrouwelijk clubkader in 2025.

In augustus 2020 zal ING elk ING-sponsorcontract met de meer dan 500 amateurvoetbalclubs verlengen. Amateurclubs waar ING hoofdsponsor van is, moeten minimaal 25% van het sponsorbedrag aan meiden- en vrouwenvoetbal besteden.

Plek in het voetbal

Bondscoach Sarina Wiegman is sinds 15 februari ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal. “Wij hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt maar we zijn er nog lang niet. Via deze actie creëren wij voor alle meiden en vrouwen een plek in het voetbal. Zowel binnen als buiten het veld.”

Clubs kunnen zich t/m 30 april as. aanmelden. ING beoordeelt hun voorstellen op het gebied van:

– het starten/stimuleren van meiden- en vrouwenvoetbal;

– opleiden van vrouwelijk kader;

– het integreren en stimuleren van gemengd voetbal en;

– overige creatieve initiatieven op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal.

Maximaal 80 clubs

Elk onderdeel telt bij de jurering voor 25% mee. Uiterlijk 22 mei krijgen alle clubs al bericht of zij een ING-sponsorcontract krijgen. Maximaal 80 clubs maken maar kans op zo’n contract.

Steven Sedee, Manager Sportsponsoring ING: “Amateurclubs vormen in ons land de basis van het voetbal. Zij hebben de kennis en faciliteiten om het meiden- en vrouwenvoetbal echt de plek te geven die het verdient. ING kijkt daarom uit naar alle ideeën van de clubs. En wij wensen hen natuurlijk veel succes met het doen van deze voorstellen.”

