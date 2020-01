Helpt Max Red Bull om meer blikjes te verkopen?

Het is vast geen grote verrassing. Maar sinds Max Verstappen voor Red Bull Formule 1 rijdt, is het aantal blikjes energiedrank dat het merk in Nederland verkoopt aanzienlijk toegenomen.

RB-motorsportbaas Helmut Marko: “Red Bull produceert drankjes en het gebruikt de autosport als middel om de verkoop te stimuleren. En d e invloed van Max is heel duidelijk. “

Zeer groot marktaandeel Red Bull

Het merk zag dat effect ook al eens in Duitsland toen Sebastian Vettel zijn eerste successen behaalde. “In het crisisjaar 2009 was dit land het enige waar het merk toen veel meer blikjes verkocht”, aldus Marko.

“In Nederland had Red Bull al een zeer groot marktaandeel en dat is sinds Verstappen alleen maar gegroeid. Dit heeft mede te maken met een de ambitieuze retailer Jumbo, de persoonlijke sponsor van Max.”

Grote marketingwaarde

Red Bull Nederland geeft geen exacte cijfers over de verkoop in ons land. “Maar uiteraard is het succes van Max van grote waarde voor onze marketing”, zo stelde een zegsman.

En Red Bull blijft voorlopig nog wel even profiteren van de populariteit van Verstappen. De 22-jarige Limburger ondertekende onlangs namelijk een nieuw contract. Hierdoor rijdt hij nog zeker tot eind 2023 voor Red Bull in de Formule 1.

Pitstraat kleurde volledig oranje

Marko vindt de manier waarop de Nederlandse fans achter Max Verstappen en het merk staan ‘fascinerend’. “Nederland heeft een ongelofelijk enthousiaste en aangename fancultuur.”

Hij neemt de Oostenrijkse Grand Prix waarin Verstappen in 2019 zegevierde, als voorbeeld. “Op de Red Bull Ring kleurde de pitstraat na de winst volledig oranje. En dat was met mensen die ook van veel teamleden de naam wisten. Zij kennen niet alleen de top maar ook degenen die lager in het team werkzaam zijn.”

