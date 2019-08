Heineken verlengd het partnership met de KNVB

Heineken en de KNVB verlengen hun partnership tot 2024. Die zal o.a. meer een focus op de gezonde sportkantine krijgen. En de brouwerij vervangt het merk Amstel als biermerk rond de KNVB-beker.

De twee partijen werken al 25 jaar samen. Zij gaan o.a. grote activaties voor Oranjefans verzorgen rondom de wedstrijden van de Nederlandse elftallen.

Gezonde sportkantines

Heineken gaat zich ook meer inzetten voor gezonde sportkantines van de amateurs. Daarbij moet Heineken 0.0 een grote rol gaan spelen. En met ingang van komend voetbalseizoen zal de brouwerij tijdens de Toto KNVB Bekerfinale 0.0 promoten.

David Lette, directeur marketing: “Ik ben blij dat wij de band met de KNVB voort kunnen zetten. Wij gaan bij de amateurclubs nog meer onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van verantwoord alcoholgebruik.”

Verantwoord alcoholgebruik

Heineken neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Om dit kracht bij te zetten zal op de ‘Heineken’-clubs vooral de 0.0 uiting te zien zijn. De KNVB is al langer bezig om op clubs de keuze voor gezond eten en drinken aantrekkelijker te maken. “Met onze 0.0 hebben wij een heerlijk alcoholvrij pils om de overwinning mee te vieren”, zo stelt Lette.

Heineken i.p.v. Amstel

Vanaf het seizoen 2019/2020 is dus Heineken in plaats van Amstel als sponsor verbonden aan de Toto KNVB Bekerfinale. “Amstel was 1995 aan ‘De Beker’ verbonden maar wij kiezen duidelijk voor een nieuwe koers.”

Lette: “Voor ons is het een logische stap om het voetbaldomein verder in te vullen met ons hoofdmerk. We zijn met dit merk ook al ruim aanwezig rond de wedstrijden van het Nederlands Elftal en de Champions League. Daarom verstevigen wij met de bekerfinale de connectie met het voetbal.”

Bovendien biedt het de kans om Heineken 0.0 prominent te promoten. Dat is commercieel interessant maar is ook in lijn met een verantwoord alcoholbeleid. Heineken 0.0 past goed in een sportomgeving en dat gaan wij de komende jaren uitdragen.”

