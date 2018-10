Heineken sponsort de komende 5 jaar de Formule E

Heineken heeft een vijfjarige deal gesloten met het elektrische Formule E kampioenschap. Het Nederlandse biermerk wordt voor deze klasse de officiële bier- en ciderpartner.

Heineken sponsort de Formule 1 al, maar breidt de sponsoring nu uit naar de Formule E. De brouwerij zal vanaf de ePrix van Santiago in Chili, al duidelijk zichtbaar zijn.

Stadsmerk

“Deze klasse is actief in meerdere steden en Heineken is als stadsmerk bekend over de hele wereld”, legde Gianluca Di Tondo uit. Hij is senior global director van het merk. “De Formule E is een fantastische manier om nieuwe klanten te bereiken en ons platform te activeren.”

Maar de klasse is voor ons ook zeer interessant vanwege de doelgroep millennials. En de derde reden is dat wij hiermee de ruimte krijgen om mee te spelen op digitaal vlak. Dit is voor ons een nieuwe vorm van communicatie en een nieuwe manier om klanten te bereiken.”

Mijlpaal voor de Formule E

Alejandro Agag, CEO van de Formule E voegde toe: “Deze deal is fantastisch voor onze klasse. Een groot merk zoals Heineken heeft veel historie en traditie in de sport dus dit is voor onze klasse echt een mijlpaal.”

Di Tondo bevestigde dat Formule 1 eigenaar, Liberty Media, positief is over de deal met de elektrische raceklasse. “Wij hebben hen uiteraard op de hoogte gehouden. De Formule 1 ziet deze opkomende autosportklasse van de FIA met uitsluitend elektrische auto’s, niet als concurrent. Ze vinden dat de Formule E juist goed is voor de sport in het algemeen.”

