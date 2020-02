België kreunt onder de last van de gokreclame

De namen van aanbieders van kansspelen zoals Ladbrokes, Unibet en Betfirst staan in België op het netvlies gebrand. Je komt gokreclame overal in het land tegen. Daar heeft de Staat nu regels voor opgesteld.

Het aan banden leggen van gokreclame doet de sportclubs steigeren. Het wegvallen van deze sponsoring zou de clubs kapotmaken.

Online en echte wereld

Met de komst van de online casino’s en wedkantoren is ook het straatbeeld in België veranderd. De goksector wedt namelijk op de online wereld en op uitbreiding in de echte wereld.

En het gaat hen voor de wind. De sector toont online sterke groeicijfers maar ook de fysieke casino’s ontvangen meer bezoekers. Online gokken steeg in 2018 met cijfers tussen 20 en 25% tegenover 2017 en de offline markt steeg licht.

Veel marketinggeld moet nieuwe spelers naar de online varianten lokken. Je ziet overal affiches langs de weg, reclamespotjes op televisie en op online nieuwssites. Het lijkt alsof het reclamebudget niet op kan.

Reclame aan banden

De Belgische overheid besloot in te grijpen om controle te krijgen over de sector. De Belgische staat heeft het aantal online casino’s met een licentie nu beperkt tot tien. Minister Koen Geens (justitie) legt ook de reclame voor sportweddenschappen aan banden. Zo zijn reclames voor gokdiensten op de sportuitrusting voor minderjarigen verboden. Dat geldt ook voor de pauze van een sportwedstrijd of voor 20:00 uur.

Gokreclame is al overal

Critici vinden dat deze regels niet ver genoeg gaan. Het heeft volgens hen geen zin om gokreclame tijdens een sportwedstrijd te verbieden. Veel atleten fungeren namelijk als uithangbord voor een casino. Tieners dragen shirts met gokreclame en kijken naar wedstrijden waarin hun idolen gokreclame dragen.

Wegvallen maakt de clubs kapot

Maar zo’n vaart zal het niet lopen. Gokken brengt de staatskas namelijk een flinke duit op. De Nationale Loterij draaide in 2018 circa 1,3 miljard euro omzet. En ook voetbalclubs staan niet te springen om hun lucratieve sponsorbronnen op te geven. “Het wegvallen zal de clubs kapotmaken.” Maar of dat zo is, valt te betwijfelen. De F1-teams gebruikten namelijk hetzelfde argument bij het verbod op tabaksreclame.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron Zita