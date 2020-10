ABN-Amro eist gelijke beloning in het tophockey

Hockeysters moeten vanaf 2025 een gelijke beloning krijgen zoals hun mannelijke collega’s. Dat eist ABN-Amro, één van de grootste sponsors in het hockey. De bank zal clubs die dat niet doen, niet meer sponsoren.

ABN-Amro sponsort 53 hockeyclubs. De mannen in het tophockey verdienen 5 tot 10 keer zo veel als de vrouwen. “En tweederde van de hockeyers is vrouw”, stelt de bank.

Ook meer vrouwelijke coaches en bestuurders

Behalve een gelijke beloning hoopt ABN-Amro ook dat het aantal vrouwelijke coaches en bestuurders toeneemt. Want ook dat aantal blijft volgens de bank ver achter. “Mannen domineren de sportwereld”, zegt Ernst Boekhorst, hoofd sponsoring van de bank.

De bank biedt sportclubs hulp aan om de doelen te realiseren maar die hulp is niet vrijblijvend. “De clubs die ons als sponsor willen behouden, moeten zich aan deze doelen committeren.”

De contracten met een aantal hoofdklasseclubs lopen in 2021 af. Onder andere AH&BC, HC Rotterdam, HGC, HC Bloemendaal en Oranje-Rood hebben ABN-Amro als (hoofd)sponsor. “Zij moeten aantonen dat, voordat wij een sponsorschap kunnen verlengen, diversiteit een hoofdthema is.”

Goed streven

Namens Oranje-Rood wil voorzitter van de stichting tophockey Harry van Hout nog niet reageren. “Ik heb deze mededeling nog niet gelezen dus ik kan er nog niets over zeggen. ABN-Amro stopte een paar jaar geleden met het sponsoren van ons eerste damesteam. Als zij weer hoofdsponsor willen worden dan natuurlijk graag.”

Voorzitter Diederik Chevalier van HC Rotterdam vindt het in de basis een goed streven. Maar hij plaatst wel een kanttekening. “Bij HCR speelt het eerste damesteam een klasse lager. Dan vergelijk je appels met peren.”

Gelijke beloning is logisch

Bij HC Bloemendaal zijn de mannen steevast kampioenskandidaat en de dames niet. “Dan heb je te maken met verschillende budgetten. Een degradatiekandidaat bij de mannen betaalt ook niet hetzelfde als Bloemendaal. En ook het bereik is anders.

Bij Oranje-Rood trekken de dames een kwart van het aantal bezoekers van de mannen. Als de situatie tussen het eerste mannen- en vrouwenteam vergelijkbaar is, dan is gelijke beloning logisch. Want het is inderdaad zo dat mannen nu veel meer verdienen dan vrouwen.”

