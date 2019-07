Folderrek nuttig voor sponsors en de club zelf

Een grote bron van inkomsten voor sportclubs zijn de sponsors. Want met hun bijdrage kan de club allerlei activiteiten organiseren. Met een folderrek in de kantine geeft u hen en de club meer attentiewaarde.

Directe aandacht voor de producten en diensten van sponsors is in het belang van de club. Hoe meer zij terugzien van hun bijdrage, hoe groter de kans op een voortgezet sponsorschap.

Folderrek voor sponsors en de club

De meeste clubs willen maar wat graag meer leden. Dan is een hand-out voor aspirant spelertjes en hun ouders handig. Naast de flyers van uw sponsors kunt u ook nuttige informatie over de club neerzetten. Dus als zij in de kantine moeten wachten tot zij aan de beurt zijn, kunnen zij even het folderrek doorkijken.

Zo’n folderrek is een effectieve manier om te investeren in de naamsbekendheid van de sponsors. Zo’n rek is niet duur en er lopen wekelijks honderden (aspirant-)leden en bezoekers langs.

Voordelen van een folderrek

Een folderrek met stijlvolle flyers in het clubhuis trekt altijd de aandacht. De sponsorcommissie moet het rek wel op een plek zetten waar bezoekers er niet omheen kunnen. In de buurt van de kassa bijvoorbeeld, of bij de in- en uitgang van het clubhuis.

Een pluspunt van een toch al goedkoop folderrek, is dat de club hem maar één keer hoeft aan te schaffen. Daarna kun de club zo’n rek zonder extra kosten, eindeloos gebruiken.

Aanbod eerst goed bekijken

Het meest populair is een stabiel, vast rek maar folderrekken zijn er in allerlei soorten en maten. De sponsorcommissie doet er goed aan om online eerst het aanbod goed door te lopen.

Er bestaat namelijk een groot aanbod van deze rekken. En het drukken van flyers voor sponsors (eventueel via de club) is goedkoop en een effectieve manier van reclame maken.

