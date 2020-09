FC Emmen dit seizoen toch met EasyToys op het shirt

FC Emmen mag voor de rest van dit seizoen toch met sekswinkel EasyToys op het shirt spelen. De Eredivisionist is donderdag in overleg met de KNVB tot een voorlopige oplossing gekomen.

De KNVB hield eerder sponsor EasyToys nog tegen. De producten van het bedrijf zouden in strijd zijn “met de goede smaak of het fatsoen”.

FC Emmen was niet te spreken over het standpunt van de KNVB. De club dreigde naar de rechter te stappen om een samenwerking met EasyToys af te dwingen. Daarop besloot de voetbalbond met de Drentenaren te gaan praten.

FC Emmen mocht vervolgens tot december niet met de naam van EasyToys op het shirt spelen. Dat maakte de KNVB na dit gesprek bekend. De bond zou de zaak op de komende algemene vergadering betaald voetbal willen bespreken. Maar nu krijgt FC Emmen toch zijn zin.

De driejarige overeenkomst tussen FC Emmen en EasyToys is voorlopig wel teruggedraaid naar één seizoen. Als de BVO’s geen bezwaar maken tegen de sponsor, mag EasyToys alsnog drie jaar sponsor blijven..

Commercieel directeur Jean-Paul Decossaux van de KNVB is tevreden over de oplossing. “Wij betreuren de situatie en waarderen de flexibiliteit van de club en de sponsor. In de komende BVO vergadering zullen wij de sponsorregelgeving met de clubs bespreken.”

Ook FC Emmen voorzitter Ronald Lubbers is blij met de manier waarop de gesprekken met de KNVB zijn verlopen. “De gesprekken verliepen in goede harmonie zodat wij een mooi compromis konden vinden”, zegt Lubbers. “Mede door open te communiceren hebben wij een praktische oplossing bereikt.”

Vanwege het conflict met de KNVB speelde FC Emmen de eerste twee competitiewedstrijden zonder sponsor op het shirt. Zondag speelt de club tegen Willem II dus wel met EasyToys op de borst.

