FC Emmen en KNVB praten over EasyToys-sponsoring

FC Emmen wilde een kort geding aanspannen tegen de KNVB. Maar de zaak is nu door de club even on-hold gezet. De bond verbood de club namelijk om met de naam EasyToys op de shirts te spelen.

De KNVB leek onvermurwbaar in haar standpunt om EasyToys te weigeren als sponsor van de Emmenaren. Maar FC Emmen en de bond bespreken de zaak op 22 september met elkaar.

EasyToys als hoofdsponsor

“De KNVB heeft ons uitgenodigd voor een gesprek”, zo laat FC Emmen-preses Ronald Lubbers weten. “Het enige dat wij willen is EasyToys als nieuwe hoofdsponsor verwelkomen.”

Mocht het gesprek niet opleveren wat de club beoogt, dan stappen de Emmenaren alsnog naar de rechtbank. De Drentse club heeft zich daarop al voorbereid door advocaat sportrecht Frans de Weger in de arm te nemen.

Steun voor FC Emmen

Of het gesprek gaat opleveren waar Lubbers op hoopt, is volgens hem nog één groot vraagteken. Hij krijgt in ieder geval bijval van alle andere clubs uit het betaald voetbal. Die springen unaniem voor de Emmenaren in de bres.

Inmiddels spreekt de hele sportwereld al van een sponsorsoap. Sportmarketeer Chris Woerts sprak namens de BVO’s bij Veronica Inside al zijn steun uit voor de club. Intussen is er alvast een partij die publicitair garen spint bij de hele zaak en dat is EasyToys.

Follow @Allesportzaken