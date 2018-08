Glock sponsort NK Dressuur vanuit haar ‘privéstal’

De provincie Gelderland en wapenfabrikant Glock sponsoren sinds enkele jaren gezamenlijk paardensportevenementen. Oppositiefracties in Provinciale Staten vinden dat niet verstandig.

In de afgelopen jaren gaf Gelderland twee miljoen euro uit aan sponsoring van paardensport. Daarvan kregen het NK Dressuur en Outdoor op Papendal jaarlijks tienduizenden euro’s.

Geldstromen en veroordelingen

De Oostenrijkse wapenfabrikant Glock is echter ook sponsor van het NK Dressuur en steunde tot vorig jaar ook Outdoor Gelderland. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft zich al gebogen over de wenselijkheid van provinciale reclameborden naast die van een wapenfabrikant.

De provincie heeft Glock laten onderzoeken. Gekeken werd naar eventuele criminele geldstromen en of er strafrechtelijke veroordelingen zijn geweest. Gedeputeerde Jan Markink zegt dat dit onderzoek geen problemen aan het licht heeft gebracht.

Niet grensoverschrijdend

De provincie hanteert strenge ethische regels bij het uitgeven van geld. Maar voor de sponsoring van evenementen zijn de richtlijnen soepeler. Markink vindt dat logisch. “Gelderland steekt geen geld in een wapenfabrikant maar sponsort een evenement. Glock ook. Ik vind dat van een andere orde en niet grensoverschrijdend.”

Glock privéstal

Campagneleider Wendela de Vries van de organisatie Stop Wapenhandel betreurt de opstelling van Gelderland. “Er zijn Glocks gebruikt bij schietpartijen in de VS. Ondanks de vele doden op Amerikaanse scholen krijgt het bedrijf nu de kans om het wapen te presenteren als sportproduct. En dat is het niet.”

De KNHS geeft aan dat Glock voor de paardensport een belangrijke sponsor is. “Er is inhoudelijk geen relatie met wapens, maar met de privéstal van de familie Glock”, meldt een woordvoerder.

Geen overheidssponsoring

D66 vindt dat er moet worden gesproken over de bedrijven waarmee de provincie, in het kader van sponsoring, in zee gaat. SGP’er Klaas Ruitenberg is al geen voorstander van overheidssponsoring. “Het is geen taak van de overheid om deze evenementen te sponsoren. Nu zie je weer hoe de provincie zichzelf in een lastig parket manoeuvreert.”

