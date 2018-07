De impact van een sterspeler op een club en sponsors

De aantrekkingskracht van sport en een sterspeler is nog altijd onverminderd groot. De enorme attentiewaarde heeft niet alleen een aanzuigende werking op het publiek maar ook op sponsorende bedrijven.

De waarde van sportsponsoring hangt af van factoren waarop een bedrijf vaak geen invloed heeft. Zaken zoals de prestaties op het veld of het imago van een atleet of sportclub.

Impact van een sterspeler

Ronaldo verruilde onlangs Real Madrid voor Juventus voor een duizelingwekkend bedrag. De deal van de Italiaanse club, inclusief het riante salaris van de superster, bedraagt over de komende 4 jaar zo’n 340 miljoen euro. En al snel werd duidelijk welke (financiële) impact de Portugees heeft op het imago van Juventus en zijn sponsors.

Ongekende marketingwaarde

En die impact van de komst van de Portugees op het imago van Juventus en zijn sponsors is groot. Ronaldo heeft, voor een voetballer in de nadagen van zijn carrière, een ongekende marketingwaarde. Een week na de transfer kon al worden geconcludeerd dat, ook al zou hij geen bal raken, hij de transfersom dubbel en dwars waard is.

Eén miljoen Twitter volgers

De geruchten over zijn transfer waren al voldoende om het aandeel van Juventus met 20% te laten stijgen. En binnen 24 uur nadat de transfer bekend werd, was Real Madrid al 1 miljoen Twitteraars kwijt. Juventus had er in dezelfde tijd meer dan 1 miljoen bij. De Italiaanse club heeft nu meer dan zes miljoen Twitter volgers en Ronaldo alleen al maar liefst 73 miljoen.

Boost van de kaartverkoop

In 2017 haalde Juventus wereldwijd 230 miljoen euro binnen met de uitzendrechten van haar wedstrijden. Maar met de komst van de superster kunnen de Italianen dat bedrag flink opschroeven en hun afzetmarkt vergroten. Dat geldt ook voor de kaartverkoop, die vermoedelijk een flinke boost zal krijgen nu fans de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar live aan het werk kunnen zien.

