PGA Toursponsor FedEx zet concurrentie buitenspel

FedEx is al drie decennia een partner van de Amerikaanse PGA Tour. De twee partijen hebben nu bekendgemaakt dat daar weer tien jaren bij komen. FedEx heeft het contract met de PGA Tour echter verlengd met een bijzondere clausule. Want het bedrijf wil zoveel mogelijk waar voor z’n geld.

FedEx Cup 2017 FedEx werd in 2007 de grootste sponsor in de golfsport. Dekent een bonuspot van 35 miljoen dollar. De winnaar van de FedEx Cup-ranglijst in 2017 ontvangt maar liefst 10 miljoen dollar.

Exclusiviteitsclausule

Het nieuwe megacontract is goed nieuws voor de golfsport. FedEx heeft hierin echter wel een exclusiviteitsclausule bedongen. Hoe die eruit ziet is nog niet bekend. Maar volgens bronnen wil het bedrijf geen spelers in de PGA toernooien die een sponsorcontract hebben met een concurrerend koeriersbedrijf.

Hoofdsponsors beschermen

Jay Monahan, de baas van de PGA Tour, heeft aangegeven dat zo’n clausule bestaat. “De PGA Tour wil hoofdsponsors beschermen. Dat doe je als je met iemand 30 jaar zaken doet en je er nog eens 10 jaar bij wilt hebben.” Mogelijk mag een speler wel meedoen als alle uitingen van een concurrent van de kleding, de pet en de tas zijn verwijderd.

Daar zeg je geen nee tegen

Voor Louis Oosthuizen en Lee Westwood wordt een uitzondering. Hun contract met UPS werd al in het verre verleden afgesloten. Hun agent, Andrew Chandler, snapt beide kanten van het verhaal. “FedEx is zo’n grote deal. Daar zeg je geen nee tegen als ze een paar voorwaarden stellen. Ik weet al een paar maanden van deze clausule maar de PGA Tour blijft over de inhoud steeds wat vaag.

Bezorgdheid over de precedentwerking

Chandler maakt zich er wel zorgen over dat FedEx een precedent schept. Er zijn immers veel banken, automerken en vliegtuigmaatschappijen onder de sponsors. “Er is onder agenten en golfers veel consternatie ontstaan”, zei Mark Steinberg van Excel Sports Management. Zijn bedrijf vertegenwoordigt onder anderen Tiger Woods. “Het is belangrijk dat dit niet gaat leiden tot een volgende grote sponsor die zo spelers gaat weren.”

