Budweiser tweede bier in Johan Cruijff Arena

Ajax heeft er met het Amerikaanse merk Budweiser (Bud) een nieuwe sponsor bij. Het grootste biermerk ter wereld betaalt de club daarvoor t/m 2025 twee miljoen euro per jaar.

“Dat is een bedrag dat het leeuwendeel van de hoofdsponsors in de eredivisie niet eens betaalt”, schrijft de Telegraaf. De club reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Budweiser beter zichtbaar

“Het merk gaat de strijd aan met Heineken en wil beter zichtbaar worden in Europa”, zo stelt Nicolas Bartholomeeusen. Als directeur van AB InBev Nederland is hij mede verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van het merk.

“Budweiser is in de VS al onlosmakelijk verbonden met sport en Ajax staat wereldwijd bekend om talent en creativiteit. Het gaat daarbij om het realiseren van je dromen en dat staat dicht bij de merkwaarden van Bud”, stelt Bartholomeeusen.

Twee merken in Johan Cruijff Arena

Een saillant detail van het partnership met Ajax is dat Heineken de biersponsor in de Johan Cruijff ArenA is. Fans kunnen in het stadion dus ook bier kopen van de Nederlandse concurrent van de bierreus. Budweiser zal in de bestuurskamer, in een aantal skyboxen en op sportpark De Toekomst te verkrijgen zijn.

Bescheiden bedrag van Budweiser

Het bedrag dat AB InBev betaalt staat overigens in schril contrast met de honderden miljoenen die de club in het afgelopen seizoen bij elkaar voetbalde in de Champions League en met de verkoop van sterspelers zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Ook in vergelijking met andere sponsoring gaat het bij Budweiser om een bescheiden bedrag. Zo betaalt Adidas naar verluidt zo’n 50 miljoen euro om zes jaar lang de kleding voor de Amsterdammers te verzorgen.

