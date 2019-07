Belangrijke samenwerking KNVB, clubs en de overheid

De KNVB, clubs en overheid staan voor een belangrijke samenwerking stelt burgemeester Paul Depla van Breda. Want ook het amateurclubs gebruiken crimineel geld om de weg naar de top te plaveien.



Op een goeie dag meldt zich een 24-jarige miljonair uit Georgië. De man beweert zonder blikken of blozen dat hij de club wil overnemen. Wat doe je dan als bestuurder?

Afwimpelen

Zo’n man zou je onmiddellijk moeten afwimpelen. Maar FC Den Bosch zag in de jonge Kakhi Jordania de man die snel alle ellende kon wegnemen.

Helaas voor Kakhi en FC Den Bosch gaat de KNVB strenger toezicht houden. Lastig dus voor buitenlandse rijkaards die er wel lol in hebben om een Nederlands voetbalclubje in hun zak te hebben. De bond keurde een overname van FC Den Bosch af omdat de Georgiër niet kon bewijzen dat hij zijn geld eerlijk had verdiend. De club moet nu vrezen voor het voortbestaan.

Het zal wel ijdele hoop zijn om te denken dat het voetbal lessen trekt uit deze zaak. Bestuurders zullen blijven dromen van sportief succes en ondernemers zullen de sport blijven zien als een pr-vehicle. En in de skyboxen gaat het om bier en bitterballen, niet om integriteit en morele praatjes.

Belangrijke samenwerking

De taskforce tegen drugscriminaliteit in Brabant kondigde onlangs aan dat zij ook het amateurvoetbal onder de loep gaat nemen. Want ook dit niveau schuwt geen trucs om met crimineel geld de weg naar de top te plaveien. “De KNVB, de clubs en de overheid staan voor een belangrijke samenwerking”, stelt burgemeester Paul Depla van Breda.

Hij liet twee weken geleden de bouw stilleggen van een kloosterhotel in Bavel. Breda vertrouwt de betrokken ondernemers namelijk niet. De gemeente vermoedt dat vastgoedbelegger Marcel van Hooijdonk achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Sponsor van NAC

Het moet Depla dan ook een doorn in het oog zijn dat deze man sponsor is van NAC. Daar is hij een graag geziene gast, ook omdat hij veel geld in de jeugdopleiding steekt.

Depla ziet hem als een dubieuze huisjesmelker terwijl het bestuur van NAC de loper voor hem uitrolt. De belangrijke samenwerking tussen KNVB, clubs en overheid heeft het stadium van perfectie kennelijk nog niet bereikt.

