Rabobank gaat sportclubs sponsoren en begeleiden

De Rabobank heeft een nieuwe sponsorstrategie. De bank gaat zich richten op het opbouwen van partnerships tussen de lokale Rabobanken en sport- en cultuurverenigingen. Voor wat betreft de sport gaat de Rabobank de komende vier jaar nauwer samenwerken met NOC*NSF, Team NL en de meer dan 25 sportbonden.

Sportclubs spelen staan in hun maatschappelijke rol vaak voor veel uitdagingen. Zij kampen met teruglopende bijdragen van hun gemeente en vinden maar moeilijk goede bestuurders en vrijwilligers.

Nieuwe inkomstenbronnen

De Rabobank onderkent de waarde van sportverenigingen en wil hen de komende vier jaar intensief gaan begeleiden. Tom van Kuyk van de Rabobank: “De bank gaat clubs helpen bij het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en het aantrekken van vrijwilligers. Dat maakt een club meer toekomstbestendig en zelfredzaam. Wij gaan (of blijven) daarvoor samenwerken met NOC*NSF, Team NL en KNHB.”

Clinics door idolen

Idolen uit sport en cultuur zijn in deze nieuwe benadering essentieel. De bank brengt de topsporters dichterbij door hen de clubs te laten bezoeken waar het voor hen is begonnen. De bank zet hen in voor oefenwedstrijden en clinics bij de lokale clubs die door de bank ondersteund worden.

Rabobank steunt ook aangepast sporten

Voor aangepast sporten werkt de Rabobank Foundation samen met NOC*NSF. Die samenwerking zal zijn gericht op jongeren tot 18 jaar met een motorische beperking. Zij kunnen op sportdagen kennismaken met een aantal sporten en op die dagen gebruik maken van de juiste hulpmiddelen. De bank wil hen aan een club koppelen zodat zij (meer) gaan sporten.

Goed georganiseerde sportclubs

De bank kan Nederlandse sportclubs met ambities via een nauwe samenwerking, nog effectiever gaan begeleiden. Het resultaat is dan uiteindelijk dat nog meer clubs goed georganiseerd zullen zijn. Maar ook dat clubs veel beter kunnen gaan inspelen op de behoeften van hun achterban.

