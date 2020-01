Aegon sluit 10 jaar hoofdsponsorschap KNRB in stijl af

Aegon neemt afscheid van de KNRB en gaat zich richten op haar meer maatschappelijke projecten. Maar eerst viert het bedrijf op 12 september, de 10-jarige samenwerking met de KNRB met een groot evenement.

Aegon neemt dit jaar afscheid als hoofdsponsor van de KNRB. Maar eerst viert het bedrijf op 12 september de 10-jarige samenwerking met de roeibond.

Grote bijdrage roeisport

KNRB-voorzitter Rutger Arisz: “Aegon heeft in de afgelopen jaren enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de roeisport. Van support op clubiveau tot het faciliteren van het Nationale Roeiteam.”

Wij zijn Aegon zeer dankbaar voor de wijze waarop zij onze sport hebben omarmd. Mede door de steun van Aegon kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst. Wij hebben nieuwe partners nu veel te bieden”, aldus Arisz.

Pijn in het sporthart

Aegon Nederland CEO Maarten Edixhoven: “Roeien heeft ons veel gebracht. Daarom nemen wij met pijn in het sporthart straks dan ook afscheid. Wij hebben ervoor gekozen om ons in 2021 te richten op maatschappelijke projecten. Dat zijn projecten zoals het ‘Van schulden naar kansen-programma’, het Alzheimeronderzoek en ‘Lang zullen we leven’ initiatieven.”

“Maar wij zijn nog niet weg. Eerst gaan wij van het Olympische en Paralympisch jaar 2020 nog een fantastisch jaar maken. En als sluitstuk komt er een fantastisch roei-evenement. Dat belooft echt een groot roeifeest te worden, waarop de deelnemers hopelijk ook veel medailles te vieren hebben.”

Naamgever Aegon

Aegon is al sinds 2008 actief in de roeisport en het bedrijf werd in 2010 hoofdsponsor van de KNRB. Zij is naamgever van de nationale roei- en para-roeiselecties maar ook sponsor van de Bestuursbokaal. Het bedrijf ondersteund ook het Nationaal Roeicongres, roeiclubs en evenementen.

